Mustafa Sarıgül hakkında yürütülen suç örgütü soruşturmasında adı geçen Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel, Yeni Parti Milletvekilleri Veli Ağbaba, Umut Akdoğan, Burhanettin Bulut ve Gökhan Zeybek'e ilişkin dosya, fezleke düzenlemesi için Ankara'ya gönderildi.

"SAYIN BAHÇELİ'NİN GÖRÜŞÜ BU DOĞRULTUDADIR"

MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız, ise TV100 kanalına fezlekeyle ilgili açıklama yaptı. Canlı yayında aktarılan habere göre,

Fethi Yıldız şu ifadeleri kullandı:

"Meclis’e gönderilen dokunulmazlık dosyalarında milletvekillerinin işlediği suçlar birbirinden çok farklıdır. Mustafa Sarıgül’ün işlediği iddia edilen suçlar bize göre dokunulmazlık şemsiyesi altında korunamaz. Kaldırılması toplumun genel isteği haline gelmiştir. Ancak TBMM’de grubu bulunan bir partinin genel başkanının, daha açık bir ifadeyle sayın Özgür Özel’in dokunulmazlığının kaldırılması, aynı celselerde görüşülemez. Bize göre de Özgür Özel’in dokunulmazlığının kaldırılması kamu vicdanını yaralayacaktır. Genel Başkanımız sayın Devlet Bahçeli’nin görüşü ve bana verdiği talimat bu doğrultudadır.”