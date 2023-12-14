14 Aralık reyting sonuçları açıklandı mı? Sakla Beni, Aldatmak, Sandık Kokusu, Kendi Düşen Ağlamaz, MasterChef gecenin birincisi kim oldu?

Reyting sonuçları izleyicilerin merak konusu oldu. 14 Aralık Perşembe gününe ilişkin reyting sonuçlarının açıklanmasıyla beraber en çok izlenen yapım, dizi ve film belli olacak. Bu akşam yeni bölümleriyle ekranlara gelen Sakla Beni, Aldatmak, Sandık Kokusu, Kendi Düşen Ağlamaz, MasterChef All Star gibi yapımların reyting sonuçları araştırılıyor. İşte 14 Aralık Perşembe gününün reyting sonuçları...

14 ARALIK REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

14 Aralık Perşembe gününe ilişkin reyting sonuçları henüz açıklanmadı. Reyting sonuçları her sabah saat 10.00 gibi açıklanıyor. Sonuçlar açıklandığında detayları haberimizden öğrenebilirsiniz.



GEÇEN HAFTANIN (7 ARALIK) REYTİNG SONUÇLARI

7 Aralık tarihinde yayınlanan programların reyting sonuçları açıklandı.

Total'de 1.sırada Star TV’de izleyiciyle buluşan “Sakla Beni”, 2. sırada Fox TV’de yayınlanan “Hudutsuz Sevda”, 3.sırada Atv’de ekrana gelen “Esra Erol’da” yer aldı.

AB'de ise 1.sırada TV8’de ekrana gelen “Masterchef Türkiye All Star”, 2.sırada “Selçuk Tepeli İle Fox Ana Haber”, 3.sırada Atv’de yayınlanan “Aldatmak” yer aldı.









