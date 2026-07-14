Altı Üstü İstanbul'un güzeli Yüsra Geyik peş peşe paylaştı! Beğeni butonu çöktü

Arka Sokaklar dizisiyle hayatımıza giren ve daha sonra pek çok başarılı yapımda boy gösteren Yüsra Geyik şimdilerde Altı Üstü İstanbul'da ile izleyicisinin karşısına çıkıyor.

Her projesi çok beğenilen ünlü isim şimdi de sosyal medyadaki son pozlarıyla dikkat çekti.

Siyah süper mini eteği ve beyaz crop gömleği ile peş peşe pozlar veren Yüsra Geyik cesur seçimleriyle tam not aldı.

Yüsra Geyik'in 'Aklımdaydı da, unutmuşum' notu ile peş peşe yayınladığı kareler kısa sürede beğeni ve yorum yağmuruna tutuldu.

YORUM YAĞDI

Ünlü isme sosyal medyada; 'güzeller güzeli', 'şeker gibi', 'maşallah çok zarifsin' gibi yorumlar yapıldı.