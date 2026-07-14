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Altı Üstü İstanbul'un güzeli Yüsra Geyik peş peşe paylaştı! Beğeni butonu çöktü

Şimdilerde Atv'nin yeni dizisi Altı Üstü İstanbul'da ile izleyicisinin karşısına çıkan Yüsra Geyik son pozlarıyla dikkatleri üzerine çekti. Süper mini eteği ve crop gömleği ile pozlar veren ünlü ismin son kareleri kısa sürede beğeni yağmuruna tutuldu.

Altı Üstü İstanbul'un güzeli Yüsra Geyik peş peşe paylaştı! Beğeni butonu çöktü
Öznur Yaslı İkier

Arka Sokaklar dizisiyle hayatımıza giren ve daha sonra pek çok başarılı yapımda boy gösteren Yüsra Geyik şimdilerde Altı Üstü İstanbul'da ile izleyicisinin karşısına çıkıyor.

Her projesi çok beğenilen ünlü isim şimdi de sosyal medyadaki son pozlarıyla dikkat çekti.

Altı Üstü İstanbul un güzeli Yüsra Geyik peş peşe paylaştı! Beğeni butonu çöktü 1

Siyah süper mini eteği ve beyaz crop gömleği ile peş peşe pozlar veren Yüsra Geyik cesur seçimleriyle tam not aldı.

Altı Üstü İstanbul un güzeli Yüsra Geyik peş peşe paylaştı! Beğeni butonu çöktü 2

Yüsra Geyik'in 'Aklımdaydı da, unutmuşum' notu ile peş peşe yayınladığı kareler kısa sürede beğeni ve yorum yağmuruna tutuldu.

Altı Üstü İstanbul un güzeli Yüsra Geyik peş peşe paylaştı! Beğeni butonu çöktü 3

YORUM YAĞDI
Ünlü isme sosyal medyada; 'güzeller güzeli', 'şeker gibi', 'maşallah çok zarifsin' gibi yorumlar yapıldı.

Altı Üstü İstanbul un güzeli Yüsra Geyik peş peşe paylaştı! Beğeni butonu çöktü 4

Altı Üstü İstanbul un güzeli Yüsra Geyik peş peşe paylaştı! Beğeni butonu çöktü 5

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Anahtar Kelimeler:
Yüsra Geyik Altı Üstü İstanbul
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