Mustafa Topaloğlu'nun Haluk Levent tepkisi yeniden gündemde! 'Sen kendin ahbap değilsin'

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca Ahbap Derneğine ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında şarkıcı Haluk Levent hakkında, "Dernekler Kanunu'na muhalefet", "suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama" ve "örgüt üyeliği" suçlarından soruşturma başlatıldı.

Bu kapsamda Levent, dün Bursa'da gözaltına alındı. Soruşturmanın, "deprem bağışlarının yurt dışına kaçırıldığı ve amacı dışında kullanıldığı" iddiaları üzerine derinleştirildiği öğrenildi.

Haluk Levent hakkında peş peşe açıklamalar gelirken Mustafa Topaloğlu'nun 2 yıl önce katıldığı bir programda Haluk Levent hakkında sarf ettiği sözler yeniden sosyal medyada gündem oldu.

Topaloğlu yıllar önce Haluk Levent'i vefasızlıkla suçlarken şu ifadeleri kullanmış;

'KENDİN AHBAP DEĞİLSİN'



"Ahbap diye bir şey kurmuş. Ne Ahbap'ı? Sen kendin ahbap değilsin bir kere!

Ben onun göründüğü gibi bir adam olmadığını biliyorum. Şimdi eğer burada anlatsam bırak yardımı insanlar yaptıkları yardımı da geri isterler."