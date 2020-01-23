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14 Burda AVM Hediye Dükkânı ile kazandırıyor

BOLU HABERLERİ  | 23.01.2020 17:51 | Son Güncelleme

Bolu’nun alışveriş ve sosyalleşme noktası olan Esas 14 Burda AVM, harcadıkça kazandıran kampanyası Hediye Dükkânı ile ziyaretçilerine birbirinden güzel hediyeler kazanma fırsatı sunuyor.Esas 14 Burda AVM, düzenlediği Hediye Dükkânı kampanyası ile ziyaretçilerini bol puanlı günlerle karşılıyor.

Bolu’nun alışveriş ve sosyalleşme noktası olan Esas 14 Burda AVM, harcadıkça kazandıran kampanyası Hediye Dükkânı ile ziyaretçilerine birbirinden güzel hediyeler kazanma fırsatı sunuyor.
Esas 14 Burda AVM, düzenlediği Hediye Dükkânı kampanyası ile ziyaretçilerini bol puanlı günlerle karşılıyor. Kampanya kapsamında Esas 14 Burda AVM’den 25-31 Ocak tarihleri arasında ziyaretçiler, aynı gün içerisinde toplamda 300 TL alışverişte 300 puan, 500 TL alışverişte 500 puan ve 1000 TL’li alışverişte ise 1000 puan kazanacak. Hediye Dükkânı kampanyası ile AVM ziyaretçileri alışverişin keyfini çıkartacak.

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