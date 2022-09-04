YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Balıkesir
  4. 14. İsmail Akçay Yol Koşusu Balıkesir'de yapıldı

14. İsmail Akçay Yol Koşusu Balıkesir'de yapıldı

04.09.2022 12:01 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yarışmada erkeklerde Sezgin Ataç, kadınlarda ise Özlem Kaya Alıcı birinci oldu

BALIKESİR (AA) - Meksika 1968 Olimpiyatları'nda maraton dördüncüsü olarak Türk atletizm tarihine geçen atlet İsmail Akçay adına 14'üncüsü düzenlenen yol koşusu Balıkesir'de yapıldı.

Balıkesir Altıeylül Belediyesinin ev sahipliğinde organize edilen ve Balıkesir Atatürk Stadı'ndan başlayan 14. İsmail Akçay Yol Koşusu'na, 80'i kadın 355 atlet katıldı.

Yarış öncesi katılımcılara hitap eden Altıeylül Belediye Başkanı Hasan Avcı, sporcuları Balıkesir'de ağırlamaktan mutluluk duyduklarını söyleyerek başarılar diledi.

İsmail Akçay adına 14'üncü kez düzenledikleri bu yarışın hayırlı olmasını dileyen Avcı, "Gençlerimize örnek olması açısından İsmail Akçay adına uzun yıllardır devam eden organizasyon bu sene kurtuluşun 100. yılı etkinliklerinin başlangıcı olarak 14’ncüsü olarak gerçekleşiyor. Federasyonumuz ve Gençlik ve Spor İl Müdürlüğümüzle birlikte gençlere örnek olan bu yol koşusunun uzun yıllar devam etmesini temenni ediyorum." ifadelerini kullandı.

Yarışın başlangıcını 80 yaşındaki eski atlet İsmail Akçay yaparken, etkinliğe AK Parti Balıkesir Milletvekili Yavuz Subaşı, Vali Yardımcısı İrfan Demiröz, Türkiye Atletizm Federasyonu Başkanı Fatih Çintimar, Gençlik ve Spor İl Müdürü Lokman Arıcıoğlu ve atletlerin yakınları katıldı.

Yarışı erkeklerde Sezgin Ataç kazanırken, Ömer Amaçtan ikinci, Fetene Alemu Regasa üçüncü oldu.

Kadınlarda ise Özlem Kaya Alıcı birinci, Sümeyye Erol ikinci, Derya Kunur üçüncü sırayı aldı.

Etkinlik sonunda dereceye giren sporculara protokol tarafından ödülleri verdi.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Bandırma'da hafif ticari araç devrildi, 6 kişi yaralandıBandırma'da hafif ticari araç devrildi, 6 kişi yaralandı
Türkiye'nin ilk uçan arabası Cezeri TEKNOFEST KARADENİZ'de ilgi görüyorTürkiye'nin ilk uçan arabası Cezeri TEKNOFEST KARADENİZ'de ilgi görüyor
Ticaret Bakanı Muş'un dayısının cenazesi Trabzon'da defnedildiTicaret Bakanı Muş'un dayısının cenazesi Trabzon'da defnedildi
Anahtar Kelimeler:
Balıkesir

Balıkesir Namaz Vakitleri 4 Eylül Pazar

İmsak
05:05
Sabah
06:32
Öğle
13:13
İkindi
16:51
Akşam
19:43
Yatsı
21:05

Balıkesir Nöbetçi Eczaneler 4 Eylül Pazar

İnan Eczanesi
Altieylul
Sıhhat Eczanesi
Altieylul
Buket Eczanesi
Karesi
Dilek Eczanesi
Karesi
Can Eczanesi
Ayvalik
Çırpanlı Eczanesi
Bandirma
İhsaniye Eczanesi
Bandirma
Tümünü Göster
Balıkesir ECZANELER
Balıkesir ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Böyle doğum görülmedi! Annenin karnını açtı, bebeği görünce...

Böyle doğum görülmedi! Annenin karnını açtı, bebeği görünce...

Canlı yayında cinsel organını açtı! Sunucunun ağzı açık kaldı

Canlı yayında cinsel organını açtı! Sunucunun ağzı açık kaldı

Aradığınız özelliklere sahip akıllı telefon burada! Hayatınızı kolaylaştıracak en iyi telefonlar

Aradığınız özelliklere sahip akıllı telefon burada! Hayatınızı kolaylaştıracak en iyi telefonlar

Sosyal medya bu kareyi konuşuyor! Göründüğünden farklı

Sosyal medya bu kareyi konuşuyor! Göründüğünden farklı

Köpeğini cinsel ilişkiye zorladı! Savunması ‘pes’ dedirtti

Köpeğini cinsel ilişkiye zorladı! Savunması ‘pes’ dedirtti

Bir kez kullanan vazgeçemiyor! Çöp kutusuna artık elinizi bile sürmeyeceksiniz

Bir kez kullanan vazgeçemiyor! Çöp kutusuna artık elinizi bile sürmeyeceksiniz

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.