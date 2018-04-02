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14 kat aşağı çırılçıplak düşüp ölmüştü! Swinger itirafı!

MAGAZİN HABERLERİ  | 02.04.2018 11:53 | Son Güncelleme

Amerikalı zengin Alex Johnson, karısı Luna'nın biseksüel olduğunu ve 14 kat aşağı çırılçıplak düşüp ölen mankenle cinsel ilişkiye girdiklerini söyledi

14 kat aşağı çırılçıplak düşüp ölmüştü! Swinger itirafı!

Amerikalı zengin bir çiftle swinger ilişkiye giren 18 yaşındaki model Ivana Smit, dakikalar sonra 14 kat aşağı çırılçıplak düşüp ölmüştü.

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ÜNLÜ ÇİFT GUP SEKSİ İTİRAF ETTİ

Kripto para ticaretiyle uğraşan Amerikalı Alex Johnson ve karısı Luna Almaz, Malezya'nın başkenti Kuala Lumpur'daki evlerinde Hollandalı model Smit'le swinger ilişki yaşadı.

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Kederli Smit ailesi, yerel polisin intihar olarak kayıtlara geçirdiği olayı araştırması için tuttuğu eski polis Williams-Thomas'ı tuttu.

Bir televizyona ölümün kaza sonucu olmadığını söyleyen Thomas'a göre, olay İngiltere'de gerçekleşseydi cinayet soruşturması açılabilirdi.

Soruşturmada ifadeleri alınan Alex Johnson ve Luna Almaz, genç modelle cinsel ilişkiye girdiklerini itiraf etti.

Alex Johnson, Kazak asıllı eşinin biseksüel olduğunu ve daha önce de üç kişi seks yaptıklarını ekledi.

DETAY VERMEK İSTEMEDİ

7 Aralık'ta gerçekleşen feci ölümün ardından ilk kez konuşan çift, kendilerinin masum olduğunu savunarak evlilikleriyle ilgili detay vermek istemedi. Can korkusu yaşadıklarını belirten Alex Johnson, sahte haber ve delilsiz iddialarla hayatlarının mahvedilmeye çalışıldığını söyledi.

ĞIĞIĞ

Luna Almaz ise, "Ne zaman Ivana'nın ölümü üzerine konuşsam ellerim titriyor, kalbime bir ağrı saplanıyor. Çok üzgünüm, korkunçtu. Masum olduğumu kanıtlamaya çalışmanın kavgasını veriyorum" dedi.

Malezyanın tanınan modelleri arasında yer alan Ivana Smit, Chanel gibi ünlü markaların defilelerinde boy göstermişti.

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swinger itirafı Ivana smit

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