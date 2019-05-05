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14 yaşındaki küçük kız feci halde bulunmuştu! Ona bunu yapan sapık yakalandı!

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TÜRKİYE GÜNCEL  | 05.05.2019 01:32 | Son Güncelleme

Kayseri'de ailesi tarafından kayıp ihbarı yapılan ortaokul öğrencisini bıçakladıktan sonra Kırşehir'de sazlık alana bırakarak kaçtığı iddia edilen şüpheli İstanbul'da yakalandı.

14 yaşındaki küçük kız feci halde bulunmuştu! Ona bunu yapan sapık yakalandı!

Alınan bilgiye göre, Kırşehir Jandarma Komutanlığı ekipleri, Mucur ilçesine bağlı Kurugöl köyü yakınlarındaki sazlık alanda ortaokul öğrencisi Z.G'nin (14) yaralı halde bulunmasının ardından şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi altına alınan Z.G'nin ifadesinde, Nevşehir'in Avanos ilçesindeki babaannesinin yanına gitmek için Kayseri çıkışında bir tıra bindiğini söylemesi üzerine aracın tespit edilmesi için çalışmayı genişleten ekipler, yapılan teknik ve fiziki takip sonucunda şüphelinin tır şoförü N.Ö. olduğunu belirledi.

İSTANBUL'A KAÇTI

Şüphelinin önce Bursa, daha sonra da İstanbul'a kaçtığını tespit eden ekipler, Bursa ve İstanbul Emniyet Müdürlükleriyle koordineli yapılan çalışma sonunda N.Ö'yü İstanbul'da yakalandı.

N.Ö, "cinsel istismar" ve kesici aletle yaralama" suçlamalarıyla gözaltına alındı.

Kayseri'de ailesi tarafından kayıp ihbarı yapılan 14 yaşındaki Z.G, 1 Mayıs Çarşamba günü Kırşehir'in Mucur ilçesine bağlı Kurugöl köyü yakınlarında sazlık alanda bıçakla yaralanmış halde bulunmuştu.

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Anahtar Kelimeler:
Kayseri Kırşehir bıçaklama cinsel istismar

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