14 yaşındaki milli karateci antrenmanları halasıyla yapıyor

Sivaslı ilçesinde halasıyla birlikte yaşayan milli karate sporcusu Süleyman Aydemir (14) küçük yaşlardan itibaren merak saldığı karate dalında pek çok şampiyonluk elde etti.

100’den fazla madalyası bulunan Aydemir bu günlerde ise koronavirüs tedbirleri kapsamında evden çıkamıyor. Haftanın belirli günlerinde antrenörüyle online eğitim yaptığını bildiren Aydemir diğer günlerde ise halası Firdevs Aydemir (53) ile birlikte antrenman yapıyor. Spor yapmadığı süre zarfında oluşacak denge ve kuvvet kaybının önüne geçmek için halasıyla sıkı bir şekilde çalışan Aydemir, halasının bu durumdan memnun olduğunu dile getirdi.

'HALAMI KENDİME RAKİP OLARAK GÖRDÜM'

Evde ders çalışmak dışında yapılacak bir şeyin olmadığını belirten Süleyman Aydemir, zamanını genelde antrenman yapmaya harcadığını belirterek, "Haftada 4 gün olmak üzere antrenörüm Dinçer Hoca ve antrenman arkadaşlarımızla birlikte online olarak uzaktan karate eğitimi yapıyoruz. Geriye kalan haftanın 3 günü de ben evde halamla, içeride veya dışarıda antrenman yapıyorum. Şu an rakiplerimizle çalışamadığımız için denge ve kuvvet kaybı olabiliyor. Maçlarda bundan dolayı ceza alabiliyoruz. Ben de bunu önlemek için halamı kendime rakip olarak, antrenman arkadaşı olarak gördüm. Halamı karşıma alıyorum. Ya yastık tutuyor ya da bizim gard pozisyonumuzda duruyor. O şekilde ben tekme, el çalışıyorum. Normal antrenmanları bu şekilde devam ettiriyorum. Halam da aynı zamanda benimle birlikte öğreniyor, başa dönmüş gibi bir şey olduk" şeklinde konuştu.