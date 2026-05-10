14 yıl sonra tarihi ziyaret: Belçika Kraliçesi Mathilde Türkiye'de!

Belçika Kraliçesi Mathilde d'Udekem d'Acoz resmi temaslarda bulunmak üzere beraberindeki heyetle İstanbul'a geldi. Kraliçeyi İstanbul Havalimanı Devlet Konukevi’nde Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş çiçeklerle karşıladı.

Belçika Kraliçesi Mathilde'nin 10-14 Mayıs arasında Türkiye’deki resmi ziyaretlerindeki ilk durağı İstanbul oldu. Kraliçe ve beraberindeki heyeti taşıyan THY’nin tarifeli uçağı saat 11.30’da İstanbul Havalimanı’na indi. Kraliçeyi İstanbul Havalimanı Devlet Konukevi’nde Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş törenle karşıladı. Bir süre konukevinde dinlenen kraliçe daha sonra makam aracıyla havalimanından ayrıldı.

GENİŞ HEYETLE İSTANBUL’A GELDİ

Belçika Kraliçesi Mathilde başkanlığındaki Belçika Ekonomik Misyonu,10-14 Mayıs arasında İstanbul ve Ankara’yı kapsayan bir ziyaret gerçekleştirecek. 14 yıl aradan sonra gerçekleşen ziyaret kapsamında Türkiye ile Belçika arasında enerji, savunma sanayi, havacılık, lojistik, sağlık, teknoloji ve dijitalleşme alanlarında yeni işbirliği fırsatları ele alınacak. Çok sayıda Belçikalı şirket temsilcisi İstanbul ve Ankara'da Türk firma temsilcileriyle görüşecek. Diğer yandan Kraliçeyle birlikte Belçika’dan gelen üst düzey heyette Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Maxime Prévot, Savunma Bakanı Theo Francken, Brüksel Bölge Başbakanı Boris Dilliés, Flaman Bölgesi Başbakanı Matthias Diependaele ve Valon Bölgesi Başbakan Yardımcısı Pierre-Yves Jeholet de yer alıyor.

Kaynak: DHA   |   Bu içerik Çiğdem Berfin Sevinç tarafından yayına alınmıştır

