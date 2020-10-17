YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Giresun
  4. 140 yıllık ‘hükümet binası’ müze oluyor

140 yıllık ‘hükümet binası’ müze oluyor

GİRESUN HABERLERİ  | 17.10.2020 11:45 | Son Güncelleme

Osmanlı Padişahı Sultan II.

Osmanlı Padişahı Sultan II. Abdülhamit zamanında, 1886 yılında Giresun Kazası Belediye Başkanı Kaptan Yorgi tarafından halktan toplanan bağışlarla yaptırılan Giresun Hükümet Konağı müze oluyor. Giresun Üniversitesi’nin kullanımında olan ve merkez Rektörlük olan tarihi binanın Zamanda Yolculuk Müzesi’ne dönüştürüleceği açıklandı.
Bu konuda üniversite tarafından hazırlanan proje Doğu Karadeniz Kalkınma Ajansı’nın “Sürdürülebilir Turizm ve Destinasyon Yönetimi Mali Destek Programı” kapsamında desteklenmeye hak kazandı.
Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Güven Özdem, Proje Koordinatörü Doç. Dr. Gazanfer İltar, Doğu Karadeniz Kalkınma Ajansı’nın İzleme ve Değerlendirme Birimi Başkanı Hacı Salih Şahin ve Uzman Betül Tiryaki’nin katılımı ile projenin sözleşmesi imzalandı.
Proje kapsamında, binada özgün işlevine uygun olarak yeniden düzenleme yapılacağı ve Giresun tarihindeki önemli olayların, animasyon canlandırmalar eşliğinde ziyaretçilere sunulacağı açıklandı.
Giresun Üniversitesi’nden yapılan açıklamada “İçeriğin belirlenmesi için önümüzdeki günlerde Rektörümüz Prof. Dr. Yılmaz Can’ın başkanlığında sivil toplum örgütleri, akademisyen ve ilgililerin katılımı ile gerçekleştirilecek toplantıda proje detayları kamuoyuyla paylaşılacaktır” ifadelerine yer verildi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Annesi bile onu tanıyamıyor! Mutant adam görenleri hayrete düşürüyor Annesi bile onu tanıyamıyor! Mutant adam görenleri hayrete düşürüyor
Ehliyetini yenilerken evli olduğunu öğrendiEhliyetini yenilerken evli olduğunu öğrendi
1/
En Çok Okunan Yerel Haberler
Metruk bina yıkım rekoru Kartal’ın
Metruk bina yıkım rekoru Kartal’ın
“Rehavete Fırsat Vermeyelim"
“Rehavete Fırsat Vermeyelim"
Kayserispor’da 5 eksik var
Kayserispor’da 5 eksik var
Tarsus’ta ADEM için çalışmalar başladı
Tarsus’ta ADEM için çalışmalar başladı
Kırıkkale’de "En İyi Narkotik Polisi: Anne" projesi
Kırıkkale’de "En İyi Narkotik Polisi: Anne" projesi
Göztepe'de Fenerbahçe maçı hazırlıkları
Göztepe'de Fenerbahçe maçı hazırlıkları

Giresun Namaz Vakitleri 17 Ekim Cumartesi

İmsak
05:09
Sabah
06:33
Öğle
12:17
İkindi
15:19
Akşam
17:51
Yatsı
19:10

Giresun Nöbetçi Eczaneler17 Ekim Cumartesi

Aydınlar Eczanesi
Merkez
Boztekke Eczanesi
Merkez
Emre Eczanesi
Merkez
Pınar Eczanesi
Merkez
Sokakbaşı Eczanesi
Merkez
Karaibrahimoğlu Eczanesi
Bulancak
Bektaşoğlu Eczanesi
Dereli
Tümünü Göster
İlginizi Çekebilir
En çok tercih edilen ekmek yapma makineleri
En çok tercih edilen ekmek yapma makineleri
Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, gençlerle bir araya geldi:
Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, gençlerle bir araya geldi:
En çok tercih edilen tıraş makineleri
En çok tercih edilen tıraş makineleri
Yaralı olarak bulunan yavru karaca korumaya alındı
Yaralı olarak bulunan yavru karaca korumaya alındı
Kazım Beşirli tecrübelerini aktardı
Kazım Beşirli tecrübelerini aktardı
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.