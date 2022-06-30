15 asal mı? 15 sayısı asal mıdır?

Matematikte asal sayılar belli kuralları sağlayan sonsuz sayıdan oluşur. Asal sayılar yalnızca 1'e ve kendisine bölünen sayılara verilen addır. Asal sayı olmak için asal sayı kurallarını taşımak gerekir. Sadece 1 sayısı ve kendisi olmak üzere pozitif bölenlere sahip 1’den büyük her doğal sayı, asal sayı olarak adlandırılır. MÖ 3. yüzyılda kullanılmaya başlayan Eratosthenes metodu ile asal sayıların hangileri olduğuna ulaşılabilir.

15 asal mı?

Asal sayıların temel kurallarını öğrendikten sonra asal sayıları bulmak kolaydır. 15 asal sayı olarak kabul edilmez. Bunun sebebi ise 15 sayısının çarpanları 1, 5 ve 3 olduğu içindir. 15 sayısının 2'den fazla çarpanı vardır.

Sonsuz sayıda asal sayı olduğu bilinir. Asal sayılar belli kuralları karşılayan; 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19 gibi sayılar olarak devam eder. Asal sayılar kendinden ve birden başka sayılara bölünemediği için 15 bu sayılara örnek olarak verilemez. 15 sayısı 3 ve 5'e bölünür. Bu yüzden asal olarak kabul edilemez.



