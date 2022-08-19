YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Samsun
  4. 15 dakikada şarj olan yerli elektrikli otobüsler yollara çıkmak için gün sayıyor

15 dakikada şarj olan yerli elektrikli otobüsler yollara çıkmak için gün sayıyor

19.08.2022 11:04 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Samsun Büyükşehir Belediyesinin toplu taşımada tasarruf sağlamak ve karbon emisyonunu düşürmek için ürettirdiği 15 dakikada şarj olabilen yerli elektrikli otobüsler, TEKNOFEST'te yolcu taşımaya başlayacak - Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir: - "Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'mızın desteğiyle, ASELSAN öncülüğünde, TEMSAN'ın üreticiliğinde bu projeyi hayata geçirmiş olduk" - "Türkiye'de ilk kez yerli ultra şarj sistemine sahip lityum pilli elektrikli otobüsler Samsun'da kullanılacak"

İLYAS GÜN - Samsun Büyükşehir Belediyesinin toplu taşımada tasarruf sağlamak ve karbon emisyonunu düşürmek için ürettirdiği yerli elektrikli otobüsler, 15 dakikada şarj olabilecek.

ASELSAN ve TEMSAN iş birliğiyle üretilen ve test sürüşleri tamamlanan lityum pilli yerli elektrikli otobüsler, 30 Ağustos-4 Eylül tarihlerinde Samsun'da gerçekleştirilecek Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali TEKNOFEST'te yolcu taşımaya başlayacak.

Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, AA muhabirine, Samsun'un toplu taşımanın çok önemli olduğu şehirlerden biri olduğuna işaret etti.

Samsun'un ilçeleri arasında çok yoğun bir trafik olduğunu belirten Demir, "Raylı sistemi yapmamıza rağmen kent içinde özellikle toplu ulaşımda gerekli konforu sağlayamadık. Raylı sistem şu anda tek hat üzerinde çalışıyor. Dolayısıyla tramvaylarımız sonuna kadar dolu. Tramvay sayısını artırma şansımız yok. Yaptığımız ulaşım master planı gereği elektrikli otobüslerin devreye alınmasını uygun gördük." dedi.

ASELSAN ile bu konuda çalıştıklarını anlatan Demir, "Şu anda ASELSAN ve TEMSA bunların (elektrikli otobüslerin) üretimini yaptı. Samsun'a 10 adet geldi. Önümüzdeki 10 gün içinde 5 adet daha gelecek. TEKNOFEST'e kadar 20 otobüsümüz gelmiş olacak. Türkiye'de ilk kez yerli ultra şarj sistemine sahip lityum pilli elektrikli otobüsler Samsun'da kullanılacak. Deneme sürüşleri tamamlandı, TEKNOFEST ile birlikte yolcu servisini alıyoruz." diye konuştu.

- "Elektrikli otobüslerimiz 15 dakikalık şarjla 80 kilometre yol gidebiliyor"

Demir, TEMSA ve ASELSAN ile yapılan çalışmalarda bir şarj pilinin ön plana çıktığını dile getirerek şöyle devam etti:

"Elektrikli otobüslerimiz 15 dakikalık şarjla 80 kilometre yol gidebiliyor. Biz istersek bunu pil sistemini değiştirerek 300-400 kilometre gider halde üretimini yaptırabilirdik ama maliyet hesabı yaptığımızda en optimum bu otobüsler olduğuna karar verdik. ASELSAN ile beraber bunu ürettirdik. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'mız da bu projeyi uygun gördü. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'mızın desteğiyle ASELSAN öncülüğünde TEMSAN'nın üreticiliğinde bu projeyi hayata geçirmiş olduk."

- "Karbon salımı sıfır"

Yerli elektrikli otobüslerin en önemli özelliğinin, işletme maliyetlerinde fosil yakıtlı otobüslere göre yüzde 70'in üzerinde tasarruf sağlaması olduğuna dikkati çeken Demir, "Bütün otobüs filosuna yayıldığında işletme maliyetini çok düşürüyor. Başka önemli bir konu ise karbon salımı sıfır. Konfor oldukça yüksek, çevreyi kirletmeyen bir sistem. Şu anda 20 tanesini devreye alıyoruz. Bizim şartnamelerimizi sağlaması durumunda bütün otobüs filosunu elektrikli araçlara çevirmiş olacağız. Muhtemelen kısa güzergahlar için daha kısa otobüsler ürettireceğiz. Bunun hazırlık çalışmalarını da yapıyoruz. Onun için Türkiye'de bir ilk. Yerli imalat, yerli tasarım ve lityum pilli otobüsleri Samsun'da uygulamaya alıyoruz."

Demir, yerli elektrikli otobüslerin telif haklarının Samsun Büyükşehir Belediyesine ait olduğunu dile getirerek şunları kaydetti:

"Muhtemelen bizde bu otobüsler kullanılmaya başlanmasından sonra Türkiye'nin farklı şehirlerinde de bu otobüsler yaygınlaşacak. Samsun çevreci bir şehir ve bu konuda da öncülük yapacak. Özellikle karbon salımı noktasında çok önemli bir projeye imza atmış olacağız. Elektrikli otobüsler bizim Akıllı Şehir planlamamızın da bir parçasıdır. Çevre sağlığı konusunda en önemli projelerimizden bir tanesi elektrikli otobüslerdir. Elektrikli otobüslerimiz TEKNOFEST ile birlikte yolcu taşımacılığına başlayacaktır."

Elektrikli otobüsler için şehrin yedi noktasında şarj istasyonu yaptıklarını da söyleyen Demir, ilk etapta otobüslerin şehir merkezi ile festivalin yapılacağı Samsun Çarşamba Havalimanı arasında kullanılacağını ifade etti.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
AK Partili Karaaslan, Samsun'da fındık üreticileriyle buluştu:AK Partili Karaaslan, Samsun'da fındık üreticileriyle buluştu:
Anadolu Otoyolu'nun Bolu Dağı kesiminde tankerle tırın çarpışarak yandığı kazada sürücüler yaralandıAnadolu Otoyolu'nun Bolu Dağı kesiminde tankerle tırın çarpışarak yandığı kazada sürücüler yaralandı
İzmir'de garaj kumandası görünümlü suikast silahıyla yakalanan şüpheli tutuklandıİzmir'de garaj kumandası görünümlü suikast silahıyla yakalanan şüpheli tutuklandı
Anahtar Kelimeler:
Aselsan Samsun Samsun Büyükşehir Belediyesi dron elektrikli otobüs temsan

Samsun Namaz Vakitleri 19 Ağustos Cuma

İmsak
04:05
Sabah
05:41
Öğle
12:43
İkindi
16:31
Akşam
19:36
Yatsı
21:06

Samsun Nöbetçi Eczaneler19 Ağustos Cuma

Canalp Eczanesi
Ilkadim
Sırım Eczanesi
Ilkadim
Dostel Eczanesi
Canik
Limon Eczanesi
Atakum
Mimar Sinan Eczanesi
Atakum
Sibel Eczanesi
Tekkekoy
Alaçam Eczanesi
Alacam
Tümünü Göster
Samsun ECZANELER
Samsun ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Cinsel ilişkiye girerek para kazanıyorlar! “Günde 9 kez...”

Cinsel ilişkiye girerek para kazanıyorlar! “Günde 9 kez...”

Doktorlar afalladı! 10 cm’lik paslı çivi çıktı

Doktorlar afalladı! 10 cm’lik paslı çivi çıktı

Temizliğe vakit bulamayanlar için en iyi robot süpürgeler

Temizliğe vakit bulamayanlar için en iyi robot süpürgeler

Ölmüş kadın cesedi zannettiler! Gerçek bambaşka çıktı

Ölmüş kadın cesedi zannettiler! Gerçek bambaşka çıktı

Eski seks suçlusu çıldırdı! İnsanlarla konuşan adama bir anda...

Eski seks suçlusu çıldırdı! İnsanlarla konuşan adama bir anda...

Muhteşem kokularıyla baş döndüren en iyi erkek parfümleri

Muhteşem kokularıyla baş döndüren en iyi erkek parfümleri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.