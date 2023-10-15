15 Ekim reyting sonuçları açıklandı mı? Yargı, Aile, Kirli Sepeti, Türkiye Letonya maçı, MasterChef All Star gecenin birincisi kim oldu?

Reyting sonuçları izleyicilerin merak konusu oldu. 15 Ekim Pazar gününe ilişkin reyting sonuçlarının açıklanmasıyla beraber en çok izlenen yapım, dizi ve film belli olacak. Bu akşam yeni bölümleriyle ekranlara gelen Yargı, Aile, kirli Sepeti, Türkiye Letonya maçı, MasterChef All Star gibi yapımların reyting sonuçları araştırılıyor. İşte 15 Ekim Pazar gününün reyting sonuçları...

15 EKİM REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

15 Ekim Pazar gününe ilişkin reyting sonuçları henüz açıklanmadı. Reyting sonuçları her sabah saat 10.00 gibi açıklanıyor. Sonuçlar açıklandığında detayları haberimizden öğrenebilirsiniz.

GEÇEN HAFTANIN (8 EKİM) REYTİNG SONUÇLARI

8 Ekim 2023 tarihinde yayınlanan programların reyting sonuçları açıklandı.

Total'de reyting listesinin ilk sırasında Yargı, ikinci sırada search Kirli Sepeti, üçüncü sırada ise Masterchef Türkiye All Star yer aldı.

AB'de ise birinci sırada Yargı, ikinci sırada Masterchef Türkiye All Star, üçüncü sırada search Kirli Sepeti yer aldı.

20+ABC1 listesinde ise ilk sırada Yargı, ikinci sırada Masterchef Türkiye All Star, üçüncü sırada Kirli Sepeti yer aldı.

TOTAL İLK 10 PROGRAM

1 YARGI KANAL D

2 KIRLI SEPETI FOX

3 MASTERCHEF TURKIYE ALL STAR TV8

4 GULBIN TOSUN ILE FOX ANA HABER HAFTA SONU FOX

5 YARGI (OZET) KANAL D

6 KANAL D ANA HABER KANAL D

7 KIM MILYONER OLMAK ISTER OZEL ATV

8 SHOW ANA HABER SHOW TV

9 KIM MILYONER OLMAK ISTER ATV

10 KIRLI SEPETI (OZET) FOX

AB İLK 10 PROGRAM

1 YARGI KANAL D

2 MASTERCHEF TURKIYE ALL STAR TV8

3 KIRLI SEPETI FOX

4 YARGI (OZET) KANAL D

5 GULBIN TOSUN ILE FOX ANA HABER HAFTA SONU FOX

6 KIM MILYONER OLMAK ISTER ATV

7 KANAL D ANA HABER KANAL D

8 COK GUZEL HAREKETLER 2 OZET STAR TV

9 KIRLI SEPETI (OZET) FOX

10 MASTERCHEF TURKIYE ALL STAR OZET TV8

20+ABC1 İLK 10 PROGRAM

1 YARGI KANAL D

2 MASTERCHEF TURKIYE ALL STAR TV8

3 KIRLI SEPETI FOX

4 YARGI (OZET) KANAL D

5 GULBIN TOSUN ILE FOX ANA HABER HAFTA SONU FOX

6 KIRLI SEPETI (OZET) FOX

7 KANAL D ANA HABER KANAL D

8 KIM MILYONER OLMAK ISTER ATV

9 SHOW ANA HABER SHOW TV

10 MASTERCHEF TURKIYE ALL STAR OZET TV8

