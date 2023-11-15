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  4. 15 KASIM REYTİNG SONUÇLARI açıklandı mı? Dilek Taşı, Şahane Hayatım, Kuruluş Osman, MasterChef reyting birincisi kim?

15 KASIM REYTİNG SONUÇLARI açıklandı mı? Dilek Taşı, Şahane Hayatım, Kuruluş Osman, MasterChef reyting birincisi kim?

15.11.2023 23:49 | Son Güncelleme:
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Reyting sonuçları ve en çok izlenen yapımlar seyirciler tarafından merak edilip gün gün takip ediliyor. 15 Kasım Çarşamba günü televizyon ekranlarında Dilek Taşı, Şahane Hayatım, Kuruluş Osman, MasterChef All Star, Benim Güzel Ailem, Tarzan Rıfkı ve En büyük Şaban gibi yapımlar yayınlandı. Peki, Reyting sonuçları açıklandı mı? İşte 15 Kasım reyting sonuçları...

Reyting sonuçları izleyiciler tarafından arama motorlarında sorgulanıyor. 15 Kasım Çarşamba gününe ilişkin reytinglerin açıklanmasıyla beraber en çok izlenen yapım, dizi ve film belli olacak. Peki, 15 Kasım reyting sonuçlarına göre en çok izlenen yapımlar hangileri? Hangi yapım, dizi reytinglerde birinci oldu? İşte 15 Kasım Çarşamba günü reyting sonuçları ve detaylar...

REYTİNG SONUÇLARI 15 KASIM AÇIKLANDI MI?

15 Kasım Çarşamba gününün reyting sonuçları henüz açıklanmadı. Reyting sonuçları açıklandığında haberimiz güncellenecektir.

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GEÇEN HAFTANIN REYTİNG SONUÇLARI

8 Kasım Çarşamba günü reyting sonuçlarına göre;

Total'de 1.sırada Atv’de izleyiciyle buluşan “Kuruluş Osman”, 2. sırada Fox TV’de yayınlanan “Şahane Hayat”, 3.sırada Atv’de ekrana gelen “Müge Anlı İle Tatlı Sert” yer aldı.

AB'de ise 1.sırada TV8’de ekrana gelen “Masterchef Türkiye All Star”, 2.sırada Atv’de yayınlanan “Kuruluş Osman”, 3.sırada “Müge Anlı İle Tatlı Sert” yer aldı.

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