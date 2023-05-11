15 Mayıs okullar tatil mi? 15 Mayıs seçim tatili ve 19 mayıs tatili birleşti mi? İlkokul, ortaokul ve liseli öğrencileri ilgilendiriyor!

15 Mayıs 2023 Pazartesi günü ile ilgili beklenen açıklama geçtiğimiz günlerde Milli Eğitim Bakanı Özer tarafından yapıldı. Buna göre; Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimlerinin ertesi günü eğitim öğretime 1 gün ara verilecek. 15 Mayıs'ta okullar tatil edildi. Öte yandan MEB yeni kararı açıklarken haftalık programda önemli değişiklikler olacağını da vurguladı. Bu durum öğrenci ve velileri "15 Mayıs seçim tatili ve 19 mayıs tatili birleşti mi?" sorusunu araştırmaya yöneltti. İşte ayrıntılar...

15 MAYIS OKULLAR TATİL Mİ?

15 Mayıs'ta okullar tatil olacak. Milli Eğitim Bakanı Özer, geçtiğimiz günlerde konuya ilişkin yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimlerinin ertesi günü eğitim öğretime 1 gün ara vereceğiz. Öğretmenlerimizi de idari izinli sayacağız."

15 MAYIS SEÇİM TATİLİ VE 19 MAYIS TATİLİ BİRLEŞTİ Mİ?

Bilindiği üzere, öğrencilerin Mayıs ayında üç tatilleri olacak. Bunlardan biri geride bıraktığımız 1 Mayıs İşçi Bayramı tatili. Diğerleri ise seçim tatili ve 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı.

Seçimin ertesi günü için 'tatil' ilanı yayımlandı. Pazartesi günü izinli olan öğrenciler, dört gün derslere devam edecek. Bu yıl 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı cuma gününe denk geliyor. 19 Mayıs resmî tatil. Bu sebeple kamu kurumları, üniversiteler, okullar, borsalar, bankalar, noterler ve aile hekimlikleri hizmet vermeyecekler.

