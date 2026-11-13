MEB duyurdu: Öğretmenlere talimat geldi! İkinci yazılılarda yeni dönem

Ortak Yazılı Sınav Sistemi'ne (OYSS) ilişkin gönderilen talimatta, ikinci dönem değil, ara tatil sonrasında yapılacak ikinci yazılı sınavların da aynı sistem üzerinden hazırlanıp değerlendirileceği belirtildi.

ARA TATİL BUGÜN BAŞLIYOR

2026-2027 eğitim öğretim yılı takvimine göre birinci dönem ara tatili bugün itibarıyla başlıyor. 13 Kasım Cuma günü derslerin tamamlanmasının ardından öğrenciler kısa bir dinlenme sürecine girecek.

16 Kasım Pazartesi günü başlayacak ara tatil, 20 Kasım Cuma günü sona erecek. Hafta sonlarının da eklenmesiyle öğrenciler toplam dokuz gün tatil yapacak. Ancak tatil öncesinde öğretmenlere iletilen sınav talimatı eğitim gündeminde öne çıktı.

İKİNCİ YAZILILARDA DA AYNI SİSTEM KULLANILACAK

MEB tarafından öğretmenlere gönderilen bilgilendirme yazısında, Ortak Yazılı Sınav Sistemi'nin (OYSS) uygulanmasına ilişkin ayrıntılar yeniden hatırlatıldı. Ortaokul ve liselerin belirlenen sınıf seviyelerinde kullanılan sistemin, ikinci yazılı sınavlarda da esas alınacağı bildirildi.

Buna göre öğretmenler, ara tatilin ardından yapılacak ikinci yazılı sınavların hazırlık ve değerlendirme süreçlerini OYSS kapsamında yürütecek.

Dijital ortamda gerçekleştirilen uygulamayla sınav sonuçlarının daha kapsamlı değerlendirilmesi, öğrencilerin öğrenme eksikliklerinin belirlenmesi ve akademik başarılarının takip edilmesi hedefleniyor.

DYK KURSLARINDA EĞİTİM DEVAM EDECEK

Ara tatil nedeniyle okullarda derslere ara verilse de bazı öğrenciler için eğitim süreci devam edecek. Eğitim öğretim yılı başında ara tatil döneminde Destekleme ve Yetiştirme Kursu (DYK) düzenlenmesi planlanan okullarda dersler belirlenen program doğrultusunda sürdürülecek.

Özellikle LGS ve YKS hazırlığı yapan 8'inci ve 12'nci sınıf öğrencilerinin yararlanabildiği kurslarda, öğretmenler ve öğrenciler ara tatil haftasında da bir araya gelecek.

Ara tatilin sona ermesiyle birlikte öğrenciler 23 Kasım Pazartesi günü yeniden ders başı yapacak.