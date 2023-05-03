15 Mayıs Pazartesi okullar tatil mi? Seçim sonrası okullar tatil mi olacak? 2023 yaz tatili tarihi

14 Mayıs Cumhurbaşkanlığı ve 28. dönem milletvekili seçimlerinde 64 milyon seçmen oy kullanacak. Seçim sonrası okullar tatil mi olacak merak edildi. Gözler konuyla ilgili Milli Eğitim Bakanlığı'ndan gelecek açıklamaya çevrildi. 14 Mayıs Pazar günü yapılacak seçimlerin ardından öğretmen ve öğrenciler okulları olup olmadığını araştırıyor. İşte 15 Mayıs'ta okul tatil durumuna dair detaylar...

SEÇİM SONRASI OKULLAR TATİL Mİ OLACAK?

Seçim sonrası okulların tatil olup olmadığına dair henüz resmi bir açıklama bulunmuyor. 14 Mayıs Pazar günü oy verme işlemleri Pazar günü saat 08:00'de başlarken saat 17.00'da oy verme işlemi sona erecek. Seçimler, Milli Eğitim Bakanlığına bağlı okullarda yapılacak.

Oy kullanma işlemi bittikten sonra oy sayım ve teslim işlemleri başlayacak. Bu işlemler geç saatlere kadar devam ettiği için son seçimlerde seçim sonrası okullar tatil edilmişti.

OKULLAR NE ZAMAN KAPANIYOR?

20 Ocak'ta karnelerin alınmasının ardından gözler okulların kapanacağı tarihe çevrildi. Normal şartlarda ikinci dönem tatili 6 Şubat 2023 Pazartesi günü sona erecek ve okullar yeniden açılacaktı. Ancak Kahramanmaraş merkezli depremler sonrasında okulların başlangıcı 20 Şubat'a kadar uzatıldı. Bu yıl ikinci ara tatil ise 17-20 Nisan 2023 aralığına denk gelecek. Okulların kapanacağı tarih ise 16 Haziran 2023 olacak. Bu tarihten itibaren yaz tatili başlayacak.

