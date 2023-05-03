EĞİTİM

  1. Haberler Haberler
  2. EĞİTİM
  3. Haber
  4. 15 Mayıs Pazartesi okullar tatil mi? Seçim sonrası okullar tatil mi olacak? 2023 yaz tatili tarihi

15 Mayıs Pazartesi okullar tatil mi? Seçim sonrası okullar tatil mi olacak? 2023 yaz tatili tarihi

03.05.2023 15:03 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

14 Mayıs Cumhurbaşkanlığı ve 28. dönem milletvekili seçimleri sonrası okullar tatil mi merak edildi. Nisan ara tatili sonrasında öğretime başlayan öğrenciler yaz tatili tarihini araştırmaya başladı. Seçimin hafta sonuna denk geliyor olması nedeniyle okullar ve üniversiteler kapalı olacak. Hem öğretmenlerin bir kısmının sandıklarda görevli olması hem de seçim sandıklarının okullara kurulacak olması nedeniyle merak ediliyor. Peki, Seçim sonrası okullar tatil mi olacak? 2023 yaz tatili tarihi...

15 Mayıs Pazartesi okullar tatil mi? Seçim sonrası okullar tatil mi olacak? 2023 yaz tatili tarihi

14 Mayıs Cumhurbaşkanlığı ve 28. dönem milletvekili seçimlerinde 64 milyon seçmen oy kullanacak. Seçim sonrası okullar tatil mi olacak merak edildi. Gözler konuyla ilgili Milli Eğitim Bakanlığı'ndan gelecek açıklamaya çevrildi. 14 Mayıs Pazar günü yapılacak seçimlerin ardından öğretmen ve öğrenciler okulları olup olmadığını araştırıyor. İşte 15 Mayıs'ta okul tatil durumuna dair detaylar...

SEÇİM SONRASI OKULLAR TATİL Mİ OLACAK?

Seçim sonrası okulların tatil olup olmadığına dair henüz resmi bir açıklama bulunmuyor. 14 Mayıs Pazar günü oy verme işlemleri Pazar günü saat 08:00'de başlarken saat 17.00'da oy verme işlemi sona erecek. Seçimler, Milli Eğitim Bakanlığına bağlı okullarda yapılacak.

Milli_Eğitim_Bakanlığı_Logo.svg

Oy kullanma işlemi bittikten sonra oy sayım ve teslim işlemleri başlayacak. Bu işlemler geç saatlere kadar devam ettiği için son seçimlerde seçim sonrası okullar tatil edilmişti.

OKULLAR NE ZAMAN KAPANIYOR?

20 Ocak'ta karnelerin alınmasının ardından gözler okulların kapanacağı tarihe çevrildi. Normal şartlarda ikinci dönem tatili 6 Şubat 2023 Pazartesi günü sona erecek ve okullar yeniden açılacaktı. Ancak Kahramanmaraş merkezli depremler sonrasında okulların başlangıcı 20 Şubat'a kadar uzatıldı. Bu yıl ikinci ara tatil ise 17-20 Nisan 2023 aralığına denk gelecek. Okulların kapanacağı tarih ise 16 Haziran 2023 olacak. Bu tarihten itibaren yaz tatili başlayacak.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
İş dünyasına yön veren CEO'lar t-MBA Zirvesi'nde gençlerle buluşacakİş dünyasına yön veren CEO'lar t-MBA Zirvesi'nde gençlerle buluşacak
12. sınıflarda devamsızlık kalktı mı?12. sınıflarda devamsızlık kalktı mı?
AÖF ders geçme notu kaç? AÖF ders geçme notu kaç?
Anahtar Kelimeler:
okullar açılacak mı seçim sonrası okullar tatil mi

En Çok Okunan Eğitim Haberler

Bu yıl için ilk kez duyurdu! 81 ili kapsıyor

Bu yıl için ilk kez duyurdu! 81 ili kapsıyor

MSÜ TERCİH YAPMA EKRANI 2023: Kara, Hava, Deniz Harp Okulu MSÜ tercih nasıl yapılır?

MSÜ TERCİH YAPMA EKRANI 2023: Kara, Hava, Deniz Harp Okulu MSÜ tercih nasıl yapılır?

Eğitim öğretimde yeni dönem! 8 ilde kurulacak

Eğitim öğretimde yeni dönem! 8 ilde kurulacak

12. sınıflarda devamsızlık kalktı mı?

12. sınıflarda devamsızlık kalktı mı?

İlginizi Çekebilir

Aldatırken yakalandı! Karısı ve kayınvalidesinden dayak yedi

Aldatırken yakalandı! Karısı ve kayınvalidesinden dayak yedi

Büyükannesine +18 görüntüler açtı! Yaşlı kadının tepkisi olay oldu

Büyükannesine +18 görüntüler açtı! Yaşlı kadının tepkisi olay oldu

Ünlü markalar, en sevilen ürünler! Şimdi hepsi indirimde, kaçırmayın

Ünlü markalar, en sevilen ürünler! Şimdi hepsi indirimde, kaçırmayın

5 yaşındaki oğlunu boğarak öldürdü! Cansız bedenini parçalara ayırıp...

5 yaşındaki oğlunu boğarak öldürdü! Cansız bedenini parçalara ayırıp...

Sırtında üçüncü bir kolla doğdu! Görmek için hastaneye akın ettiler

Sırtında üçüncü bir kolla doğdu! Görmek için hastaneye akın ettiler

Her evin ihtiyacı olan ürünlerde indirim! Yaşam alanınıza yeni bir soluk getirecek

Her evin ihtiyacı olan ürünlerde indirim! Yaşam alanınıza yeni bir soluk getirecek

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.