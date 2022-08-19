YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Trabzon
  4. "15. Paten Futbolu Dünya Kupası" 8-18 Aralık'ta Trabzon'da düzenlenecek

"15. Paten Futbolu Dünya Kupası" 8-18 Aralık'ta Trabzon'da düzenlenecek

19.08.2022 16:52 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

"15. Paten Futbolu Dünya Kupası" 8-18 Aralık'ta Trabzon'da düzenlenecek

Türkiye'de ilk kez organize edilecek "15. Paten Futbolu Dünya Kupası", 8-18 Aralık tarihleri arasında Trabzon'da gerçekleştirilecek.

Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu, belediyede düzenlenen basın toplantısında, "15. Paten Futbolu Dünya Kupası"nın Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde, Trabzon Valiliği, Ortahisar Belediyesi, Karadeniz Teknik Üniversitesi ve Dünya Paten Futbolu Federasyonu iş birliğiyle yapılacağını belirtti.

Önemli bir organizasyonun arifesinde olduklarını ifade eden Zorluoğlu, şunları söyledi:

"Dünya Paten Futbolu Federasyonu Başkanı aramızda. Türkiye'de henüz federasyon anlamında örgütlenmiş değiller ama dünyada 15. kupa törenini yapacak kadar önemli bir federasyon. 15. organizasyonu da Türkiye'de yapma kararı aldılar ve bizimle irtibata geçtiler. Yaptığımız görüşmeler neticesinde organizasyonu Trabzon'da gerçekleştireceğiz. Bizim için de Türkiye için de bir ilk olacak. Maçları videolardan izledik. İlgi çekici, heyecanlı maçlara sahne olan bir futbol türü."

Zorluoğlu, Trabzon'da bir ilki daha hayata geçirmekten memnuniyet duyduklarını vurgulayarak, "Kupa maçları Trabzon'da KTÜ ve Hayri Gür spor salonları ve Yomra'da bulunan spor salonlarında yapılacak. Şehrimiz ve ülkemiz için hayırlı olmasını diliyorum." diye konuştu.

Dünya Paten Futbolu Federasyonu Başkanı Mehdi Salman Pour ise Paten Futbolu Dünya Kupası'nın Türkiye'de ilk kez yapılacağının altını çizerek, şu değerlendirmede bulundu:

"Organizasyonun Türkiye'de yapılmasının sebebi, ulaşılabilirlik anlamında çok iyi bir lokasyonda bulunması, dünyanın her yerinden uçuşların olması ve uluslararası mutfak konusunda ileri düzeyde olması. Oteller muntazam. Trabzon'a gelince iş biraz daha farklı. Aday olan farklı şehirler de vardı. Trabzon bir spor şehri. Şampiyon şehir olduğu için tercihimiz bu yönde oldu. Futbolun adeta aşka dönüştüğü bir şehir."

Paten Futbolu Türkiye Temsilcisi Sayim Adanur da paten futbolu tarihinin çok eskiye dayandığına işaret ederek, Türkiye'de paten futbolunun temellerinin Trabzon'da atılmasından gurur duyduklarını sözlerine ekledi.

Konuşmaların ardından, 15. Paten Futbolu Dünya Kupası'nın Trabzon'da gerçekleştirilmesi için Zorluoğlu ve Pour arasında protokol imzalandı.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Trabzonspor-Kopenhag maçı biletleri satışa çıktıTrabzonspor-Kopenhag maçı biletleri satışa çıktı
Anadolu Otoyolu'nun Bolu Dağı kesiminde tankerle tırın çarpışarak yandığı kazada sürücüler yaralandıAnadolu Otoyolu'nun Bolu Dağı kesiminde tankerle tırın çarpışarak yandığı kazada sürücüler yaralandı
Alanyaspor, Portekizli Pedro Pereira'yı kadrosuna kattıAlanyaspor, Portekizli Pedro Pereira'yı kadrosuna kattı
Anahtar Kelimeler:
Trabzon

Trabzon Namaz Vakitleri 19 Ağustos Cuma

İmsak
03:52
Sabah
05:28
Öğle
12:30
İkindi
16:17
Akşam
19:22
Yatsı
20:51

Trabzon Nöbetçi Eczaneler19 Ağustos Cuma

Tılsım Eczanesi
Akcaabat
Yavuz Eczanesi
Akcaabat
Araklı Şifa Eczanesi
Arakli
Bacıoğlu Eczanesi
Arsin
Erenler Eczanesi
Besikduzu
Hayat Eczanesi
Carsibasi
Çaykara Eczanesi
Caykara
Tümünü Göster
Trabzon ECZANELER
Trabzon ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Cinsel ilişki sesleri evinde yankılandı! “Tavsiye almaya...”

Cinsel ilişki sesleri evinde yankılandı! “Tavsiye almaya...”

Doktorlar afalladı! 10 cm’lik paslı çivi çıktı

Doktorlar afalladı! 10 cm’lik paslı çivi çıktı

Temizliğe vakit bulamayanlar için en iyi robot süpürgeler

Temizliğe vakit bulamayanlar için en iyi robot süpürgeler

Eski seks suçlusu çıldırdı! İnsanlarla konuşan adama bir anda...

Eski seks suçlusu çıldırdı! İnsanlarla konuşan adama bir anda...

Herkes yanlış biliyor: Zevk değil acı veriyor!

Herkes yanlış biliyor: Zevk değil acı veriyor!

Muhteşem kokularıyla baş döndüren en iyi erkek parfümleri

Muhteşem kokularıyla baş döndüren en iyi erkek parfümleri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.