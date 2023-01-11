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15 tatil ne zaman, kaç gün kaldı? Okullar ne zaman tatil olacak? İşte 2022-2023 eğitim öğretim yılı takvimi

11.01.2023 09:19 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

15 tatil zamanı yaklaştıkça öğrencilerde heyecan iyiden iyiye arttı. Kullanıcılar '15 tatil ne zaman?, 15 tatile kaç gün kaldı?' gibi soruların cevabını internette yoğun bir şekilde araştırıyor. Milyonlarca öğrenci okullar ne zaman tatil olacak merak ediyor. Peki 15 Tatil ne zaman, kaç gün kaldı, tatil kaç gün sürecek? İşte merak edilen konuların detayları...

15 tatil ne zaman, kaç gün kaldı? Okullar ne zaman tatil olacak? İşte 2022-2023 eğitim öğretim yılı takvimi

15 tatil ve okullar ne zaman kapanacak öğrenciler tarafından yoğun bir şekilde araştırılıyor. 2022-2023 eğitim öğretim yılının ilk yarısı bitmek üzere. Okullar Ocak ayında sömestr tatiline giriyor. Veliler 15 tatil tarihine göre planlamalarını tamamlamak istiyor. Peki okullar ne zaman tatil olacak,15 Tatil ne zaman, tatil kaç gün sürecek? İşte detaylar...

15 TATİL NE ZAMAN?

Yarıyıl tatili (15 Tatil) 23 Ocak'ta başlayacak ve 5 Şubat'ta sona erecek.

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6 Şubat 2023 tarihi itibariyle öğrenciler okullarına devam edecek.
Öğrenciler ikinci dönemde eğitim hayatlarına devam edecekler.

2022-2023 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI OKUL TAKVİMİ

14-18 Kasım 2022'de birinci tatil yapıldı. 17-20 Nisan 2023'te ise ikinci ara tatil yapılacak. İkinci ara tatil ise Ramazan Bayramı ile birleştirilecek.

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6 Şubat'ta başlayan ikinci dönem 16 Haziran 2023 Cuma günü öğrencilere karnelerinin verilmesiyle sona erecek. Yaz tatili 17 Haziran'da başlayacak.

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