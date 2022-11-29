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15 tatil ne zaman? Okullar yarıyıl tatiline ne zaman girecek? İşte 2022-2023 sömestr tatili tarihi!

29.11.2022 13:05 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Geçtiğimiz hafta ilk ara tatilden dönen öğrenciler şimdi de sömestr tatili tarihini merak ediyorlar. Tüm öğrenciler ve veliler 15 tatil ne zaman? Okullar yarıyıl tatiline ne zaman girecek? gibi soruların yanıtlarını yoğun bir şekilde araştırıyorlar. İşte konu hakkında tüm detaylar...

15 tatil ne zaman? Okullar yarıyıl tatiline ne zaman girecek? İşte 2022-2023 sömestr tatili tarihi!

Aralık ayına sayılı günler kala 15 tatil ne zaman? Okullar yarıyıl tatiline ne zaman girecek? gibi soruların yanıtları yeniden gündeme geldi. Okullarda ilk ara tatilin ardından 2022- 2023 eğitim öğretim yılına kalındığı yerden devam ediliyor. Şubat tatili olarak da bilinen sömest tatili ise Ocak sonu başlayacak. İşte 2022-2023 sömestr tatili tarihi!

15 TATİL NE ZAMAN?

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yayımlanan 2022-2023 eğitim ve öğretim yılı takvimiyle birlikte, okulların ne zaman yarıyıl tatiline gireceği belli oldu.

2023 sömestr tatili 23 Ocak-3 Şubat arasında yapılacak. 20 Ocak Cuma günü ders bitiminde 2023 yılı Şubat tatili milyonlarca kişi için başlamış olacak. Dersler ise hafta sonunun ardından 6 Şubat pazartesi günü başlayacak.

15 tatil tarihi

İKİNCİ ARA TATİL NE ZAMAN 2023?

14-18 Kasım 2022 tarihlerinde gerçekleşen ilk ara tatilin ardından, 23 Ocak-3 Şubat 2023 yarıyıl tatili yapılacak. İkinci ara tatil ise 17-20 Nisan 2023 tarihleri arasında gerçekleşecek.

Okullar önümüzdeki yıl 16 Haziran 2023'te karnelerin alınmasıyla birlikte yaz tatiline girecek.

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