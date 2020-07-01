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15 Temmuz etkinlikleri toplantısı gerçekleştirildi

BALIKESİR HABERLERİ  | 01.07.2020 19:24 | Son Güncelleme

Balıkesir Valisi Vali Hasan Şıldak, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın himayelerinde, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü kapsamında düzenlenecek etkinliklere dair yapılan toplantıya başkanlık etti.15 Temmuz darbe girişiminin unutulmasına, unutturulmasına ve bu ihanetin üzerinin örtülmesine izin verilmemesi adına anma etkinliklerinde yapılacak panel, sergi, sempozyum gibi çeşitli program çalışmalarının ele alındığı toplantı, Balıkesir Öğretmevi Orkide Salonunda gerçekleştirildi.15 Temmuz gecesi ülkemiz ile ilimizin çok büyük badireler atlattığını ve Milletimizin yeni bir kahramanlık destanına imza attığını ifade eden Vali Şıldak, Balıkesir’deki programlarda yer alması planlanan etkinliklere dair katılımcıların görüş ve önerilerini de dinleyerek, kamu kurum ve kuruluşlarının, STK’ların ve halkımızın etkinliklerde aktif olarak yer alması gerektiğini söyledi.Toplantıya Vali Şıldak’ın yanı sıra; Garnizon Komutanı Hv.

Balıkesir Valisi Vali Hasan Şıldak, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın himayelerinde, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü kapsamında düzenlenecek etkinliklere dair yapılan toplantıya başkanlık etti.
15 Temmuz darbe girişiminin unutulmasına, unutturulmasına ve bu ihanetin üzerinin örtülmesine izin verilmemesi adına anma etkinliklerinde yapılacak panel, sergi, sempozyum gibi çeşitli program çalışmalarının ele alındığı toplantı, Balıkesir Öğretmevi Orkide Salonunda gerçekleştirildi.
15 Temmuz gecesi ülkemiz ile ilimizin çok büyük badireler atlattığını ve Milletimizin yeni bir kahramanlık destanına imza attığını ifade eden Vali Şıldak, Balıkesir’deki programlarda yer alması planlanan etkinliklere dair katılımcıların görüş ve önerilerini de dinleyerek, kamu kurum ve kuruluşlarının, STK’ların ve halkımızın etkinliklerde aktif olarak yer alması gerektiğini söyledi.
Toplantıya Vali Şıldak’ın yanı sıra; Garnizon Komutanı Hv. Plt. Kemal Turan, Balıkesir Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İlter Kuş, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Mustafa Küçükkaptan, Vali Yardımcıları, Kaymakamlar, İl Jandarma Komutanı, İl Emniyet Müdürü, Belediye Başkanları, kamu kurum ve kuruluş yetkilileri ile STK temsilcileri katıldı.

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