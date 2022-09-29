15 Temmuz'da Albay Ertürk'ün şehit edilmesine ilişkin davada 14 sanık tahliye edildi

İSTANBUL (AA) - Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz darbe girişimi öncesinde 66. Mekanize Piyade Tugay Komutanlığında yapılan toplantı ile kalkışma günü darbecilerle çatışan Piyade Kurmay Albay Sait Ertürk'ün de aralarında bulunduğu 4 kişinin şehit edildiği tugaydaki olaylara ilişkin yargılanan 21'i tutuklu, 1'i firari 26 sanıktan 14'ünün tahliyesine karar verildi.

İstanbul 22. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya 20'si tutuklu 23 sanık ile avukatları katıldı.

Müdahil Cumhurbaşkanlığı ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın avukatlarının da hazır bulunduğu duruşmada, tarafların beyanları alındı.

Ara kararlarını açıklayan mahkeme, sanık Mehmet Purtaş ile 10 sanığın dosyasının ayrılarak farklı dosyalara kaydedilmesine hükmetti.

Firari sanık Mehmet Pişkin hakkındaki yakalama kararının devamına hükmeden heyet, 15 sanık hakkındaki ankesör, büfe arama kaydı raporlarının istenilmesini kararlaştırdı.

Heyet, 14 sanığın tahliyesine karar verirken, bazı sanıklar hakkında Akın Okur, Murat Erzurum ve Mehmet Çalıgülü'nü "öldürmeye teşebbüs" suçundan suç duyurusunda bulunulmasına hükmetti.

Sanıkların avukatlarının kovuşturmanın genişletilmesi taleplerini, yargılamanın geldiği aşamayı dikkate alarak reddeden mahkeme, duruşmayı erteledi.

Öte yandan üye hakimlerden biri, bazı güvenlik kamerası görüntülerinin istenilmesi gerektiğini ve bazı araştırmaların henüz yapılmadığını belirterek, kovuşturmanın genişletilmesi gerektiği yönünde görüş bildirip karara muhalefet şerhi koydu.

- Davanın geçmişi

İstanbul 22. Ağır Ceza Mahkemesi davaya ilişkin 26 Nisan 2018'de açıkladığı kararında 53 sanığı "anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapse mahkum etti. Heyet, duruşmadaki iyi hal ve tutumlarını dikkate aldığı 35 sanığın cezasını müebbet hapse indirdi.

"Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etme" suçuna yardım eden 3 sanığa 12 yıl 6 ay hapis cezası verilmesine hükmeden mahkeme heyeti, 69 sanığın ise beraatine karar verdi.

Haklarında yakalama kararı bulunan 4 sanığın dosyasının ayrılmasını kararlaştıran mahkeme, başka davalarda "anayasayı ihlal" suçundan yargılanan 2 sanığa "kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verilmesine hükmetti.

Yargıtay 3. Ceza Dairesi, yerel mahkemenin kararına ilişkin yaptığı incelemede, bir kısım sanıklar yönünden bozma kararı, bir kısım sanıklar yönünden ise onama kararı vermişti.

Dosyadaki delilleri değerlendiren Yargıtay, bazı sanıklar hakkında ceza verilmesi gerekirken beraat hükmünün kurulduğunu belirterek kararı bozmuştu.

Bozma kararında, er rütbesindeki bazı sanıkların askeri konum ve rütbeleri itibarıyla emri yerine getirip getirmeme hususunda yeterli bilgi ve tecrübeye sahip olmadıkları gerekçesiyle "ceza verilmesine yer olmadığına dair karar verilmesi" gerekirken beraat hükmü kurulduğu belirtilmişti.

Yargıtay, bazı sanıklar yönünden dava dosyasındaki delillerde yeterli incelemenin yapılmadığına hükmetmişti.

