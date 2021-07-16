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15 Temmuz'un yıl dönümünde İstanbul'daki camilerde sela okundu

16.07.2021 00:56 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

15 Temmuz'un yıl dönümünde İstanbul'daki camilerde sela okundu

İSTANBUL (AA) - Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminin 5. yılında İstanbul'daki camilerden sela sesi yükseldi.

Hain darbe girişimi esnasında Türkiye genelindeki camilerde okunarak birlik ve beraberliğin sembolü olan selalar, 15 Temmuz'un 5. yıl dönümünde de okundu.

Kalkışmanın seyrini değiştiren, millete karşı birlik ve beraberlik ruhu aşılayarak manevi güç veren sela sesleri, saat 00.13 itibarıyla Türkiye genelinde olduğu gibi İstanbul'daki camilerden ve 15 Temmuz Şehitler Anıtı çevresinden de göğe yükseldi.

Sultanahmet Meydanı'nda bulunan vatandaşlar İstanbul'un fethinin sembolü Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi ile Sultanahmet Camisi'nden sela okunmasını cep telefonlarıyla kaydetti. Bu arada, Sultanahmet Camisi'ne "Şühedaya rahmet olsun" mahyası asıldığı görüldü.

Bu gece cami ve minarelerin ışıklarının sabah namazına kadar açık tutulacağı bildirildi.

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