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  4. 15 Yaş Altı Futbol Milli Takımı, Karadağ'ı 3-1 mağlup etti

15 Yaş Altı Futbol Milli Takımı, Karadağ'ı 3-1 mağlup etti

14.09.2022 23:50 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

15 Yaş Altı Futbol Milli Takımı, Karadağ'ı 3-1 mağlup etti

İSTANBUL (AA) - 15 Yaş Altı Futbol Milli Takımı, hazırlık maçında Karadağ'ı 3-1 yendi.

Türkiye Futbol Federasyonunun internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde oynanan mücadelede ay-yıldızlı ekibin gollerini 17. dakikada Oğuzhan Ertem, 52. dakikada Ahmet Çobanoğlu ve 75. dakikada Boran Eligüzel attı. Karadağ'ın golünü 31. dakikada Andrija Vukoje kaydetti.

Milliler, pazartesi günü oynanan ilk hazırlık maçını da 6-0 kazanmıştı.

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