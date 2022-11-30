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  4. 15 yaşındaki sevgilim kocamdan iyi demişti... Gülizar'ın sözleri herkesi afallattı: 'Babam beni satmak istedi çocuklarımı bırakıp Şahin'e geri döneceğim!

15 yaşındaki sevgilim kocamdan iyi demişti... Gülizar'ın sözleri herkesi afallattı: 'Babam beni satmak istedi çocuklarımı bırakıp Şahin'e geri döneceğim!

30.11.2022 15:08 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Esra Erol'un programında gündeme gelen olay kadın Gülizar'dan şaşırtan açıklamalar gelmeye devam ediyor. 4 çocuğunu geride bırakıp 15 yaşındaki çocukla kaçan Gülizar'ın sözleri herkesi afallattı. Geçtiğiniz günlerde babasının yanına döneceğini söyleyen Gülizar şimdi ise şaşırtan bir iddia ortaya attı.

15 yaşındaki sevgilim kocamdan iyi demişti... Gülizar'ın sözleri herkesi afallattı: 'Babam beni satmak istedi çocuklarımı bırakıp Şahin'e geri döneceğim!

Esra Erol'un programında tanıdığımız Gülizar, 4 çocuğunu bırakıp 15 yaşındaki çocukla kaçtığı haberleri ile gündeme gelmişti. Geçtiğimiz günlerde canlı yayında babasının yanına döneceğini söyleyen Gülizar şimdi ise herkesi şaşırtan yeni bir açıklama yaptı.

Kahramanmaraş'ta yaşayan Hasan Akbulut, Esra Erol'un programına katılarak 23 yaşındaki karısının 4 çocuğunu geride bırakıp Şanlıurfa'da yaşayan 15 yaşındaki çocuğa kaçtığını söyleyerek herkesi şaşırtmıştı. Ünlü sunucudan yardım isteyen Akbulut karısıyla canlı yayında telefonda konuştu.

''Evet 15 yaşındaki Şahin'e kaçtım'' diyen Gülizar, ''Ben burada sığınmacı olarak kalıyorum. Evlendim evleneli şiddet görüyorum'' dedi.

Tüm bu yaşananların karşısında şaşkınlığını gizleyemeyen Esra Erol, ''Kaçtığınız kişi bir ergen. Farkında mısınız? Ergenliğe girmiş biri'' dedi. Gülizar ise, ''Evdeki kocamdan iyi kendisi. Kendisiyle internetten, TikTok'tan tanıştık'' diyerek kocasına adeta sinir krizi geçirtti.

gülizar

Geçtiğimiz günlerde de Şahin'in babası "Benim çocuğum 15 yaşında. Gülizar oğlumu kaçırdı. Gülizar’ı asla istemiyorum." diyerek Gülizar'ı istemediğini dile getirmişti.

Bu açıklamaların ardından Gülizar da çok pişmanım, herkesten özür diliyorum. Beynimi yıkadılar. Başta da babamdan özür dilerim. Kolay kolay kimseye güvenmemeyi öğrendim." demişti. Ailesiyle döneceğini açıklayan Gülizar'ın bu kararı herkesi sevindirmişti.

esra erol gülizar

Dün Esra Erol'un canlı yayınına yeniden katılan Gülizar, çok konuşulacak bir karar daha açıkladı. 15 yaşındaki çocukla sevgili olan Gülizar, 4 çocuğunun velayetini babasına vermeyi kabul ettiğini ve canlı yayının ardından Şanlıurfaya döneceğini söyledi.

Esra Erol'un sen buradan nereye gidiyorsun sorusunun üzerine Gülizar şunları söyledi; ''Babam beni buraya sahip çıkmak için değilde, parasını alayım da kızımı yine satarım diye gelmiş. Ben artık babamın yayına da dönmek istemiyorum. Urfa'ya geri gideceğim.''

Şahin'in babası Bubo'nun yanına gideceğini ve Bubo'nun ona sahip çıkacağını söyleyen Gülizar son kararı ile herkesi şaşkına çevirdi. Gülizar Bubo'yu kendisinin aradığını da belirtti.

Gülizar'ın eşi Hasan ise ben Gülizar'dan 80 bin lira paramı, 10 altınımı, çocuklarımın velayetini versin boşanalım istiyorum dedi.

Esra Erol, Gülizar'a Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın reşit olmayan bir çocuğu istismar ettiği gerekçesiyle hakkında soruşturma başlatıldığını hatırlattı.

Esra Erol Gülizar'a 'Ha babanın evinde sığıntısın, ha Bubo'nun evinde sığıntısın, doğrun yanlışın birbirine karışmış' diyerek kızdı.

Gülizar'ın ablası Aygül'de canlı yayına bağlanarak 'O dört çocuğu düşün, o adam o haliyle oraya çıktı bak, düşün' diyerek kardeşine seslendi.

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