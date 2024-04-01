YURTHABER

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Trabzon
  4. 150 yıllık gelenek bozulmadı, belediye başkanı tekrar aynı aileden seçildi

150 yıllık gelenek bozulmadı, belediye başkanı tekrar aynı aileden seçildi

İHA İHA
01.04.2024 11:06
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Trabzon’da 150 yıldır aynı ailenin yönettiği Of ilçesinde gelenek bozulmadı.

31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri’nde oyların çoğunluğunu olan Salim Salih Sarialioğlu ilçede güven tazeledi.

Türkiye’de hiç olmayan bir özelliği ile dikkat çeken Trabzon’un Of ilçesinde 150 yıllık belediye başkanlığı geleneği bozulmadı. 1874 yılında kurulan Of Belediyesi’nde Sarıalizade Ömer Lütfü Bey’in 52 yıl süren belediye başkanlığı görevinin ardından ilçe belediyesi hep ‘Saral’ ailesi tarafından yönetildi. İlçede 14 kez belediye başkanlarının isimleri değişse de soyadı hep aynı kaldı. 150 yıldır bozulmayan gelenekte ilçede 30 Mart 2014 yerel seçimlerinden sonra belediye başkanlığı görevini sürdüren Salim Salih Sarıalioğlu AK Parti’den tekrar aday gösterildi. 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri’nde Sarıalioğlu’nun rakiplerinin çoğunluğu ’Saral’ soy isimli adaylar oluştu. Cumhuriyet Halk Partisi’nden Halil Saral, Yeniden Refah Partisi’nden Güngör Saral, Saadet Partisi’nden ise Mustafa Saral belediye başkanlığına aday gösterilirken, 5 adayın seçim yarışında soyadı tek farklı olan isim ise İYİ Parti adayı Emine Bodur oldu.

Yaklaşık 26 bin kişinin oy kullandığı ilçede 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri kapsamında sandığa giden vatandaşların çoğunluğu tercihini mevcut Belediye Başkanı Salim Salih Sarıalioğlu’ndan yana kullandı. Resmi olmayan sonuçlara göre Sarıalioğlu oyların yüzde 47’sini alırken, Güngör Saral yüzde 23, Mustafa Saral yüzde 22, Halil Saral yüzde 3 ve Emine Bodur yüzde 1 oy oranına sahip oldu.

44 bin 527 nüfuslu ilçede belediye başkanı isimleri değişse de belediye başkanlarının soyadları hep ’Saral’ veya ’Sarıalioğlu’ oldu. Kökenleri Osmanlı Devleti’ne dayanan ve ilk olarak Of ve çevresine yerleşen Saral ailesi, Soyadı Kanunu’ndan önce ’Sarıalizade’ olarak biliniyordu. Kanunla birlikte ailenin bazı mensupları ’Saral’ soyadını bazıları ise ’Sarıalioğlu’ soyadını kullanıyor.

BAŞKAN SARIALİOĞLU İLÇEDE TEBRİKLERİ KABUL ETTİ

Resmi olmayan sonuçlara göre oyların çoğunluğunu alarak tekrar Belediye Başkanı seçilen Salim Salih Sarıalioğlu, dün gece saatlerinde seçimi sokakta vatandaşlarla birlikte kutladı. Vatandaşların tebriklerini kabul eden Başkan Sarıalioğlu, "Birlikte başardık, birlikte kazandık. Başlasın Of Yüzyılı. Yeni dönem için teveccüh gösteren, bir kez daha kadim kentimiz Of’un hizmetkarlığını şahsıma emanet ettiğiniz için siz değerli hemşerilerime teşekkür ediyorum. Sizlerden aldığımız güç ve destekle şehrimiz için eser ve hizmet üretmeye devam edeceğiz. Güzel ilçemiz için daha çok çalışacak, daha çok yorulacağız. Şehrimizin inşası ve neslimizin ihyası için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Yerel Seçim 2024


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
5 katlı iş merkezi, tek darbede yerle bir oldu5 katlı iş merkezi, tek darbede yerle bir oldu
Nazilli’de anne ve oğlu evde ölü olarak bulunduNazilli’de anne ve oğlu evde ölü olarak bulundu
Bursa’da yaya geçidinde feci kaza: Anne hayatını kaybetti, çocukları yaralandıBursa’da yaya geçidinde feci kaza: Anne hayatını kaybetti, çocukları yaralandı
Anahtar Kelimeler:
Trabzon

Trabzon Namaz Vakitleri 1 Nisan Pazartesi

İmsak
04:30
Sabah
05:57
Öğle
12:30
İkindi
16:04
Akşam
18:53
Yatsı
20:15
Trabzon ECZANELER
Trabzon ATM’LER
İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

Sokak modasının en gözde spor ayakkabı modellerinde %50'ye indirimler

Sokak modasının en gözde spor ayakkabı modellerinde %50'ye indirimler

New York'ta bir Türk yarbay! Bu rütbeye getirilen ilk Türk kökenli polis oldu

New York'ta bir Türk yarbay! Bu rütbeye getirilen ilk Türk kökenli polis oldu

Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

Columbia, Camper, Levi's... Ünlü markalarda %50'ye varan indirimler

Columbia, Camper, Levi's... Ünlü markalarda %50'ye varan indirimler

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.