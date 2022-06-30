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151 asal mı? 151 sayısı asal mıdır?

30.06.2022 21:09 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Asal sayılar kendinden ve 1'den başka böleni olmayan sayılara verilen isimdir. 151 sayısı asal sayı kurallarına uyan sayılardan biridir. Bu özelliği sayesinde sonsuz asal sayılar içinde yer alır.

151 asal mı? 151 sayısı asal mıdır?

Matematikte temel işlemleri yapabilmek için asal sayıların mantığını bilmek gerekir. Asal sayılar hem 1'e hem de kendisine kalansız bir şekilde bölünen sayılara verilen addır. Asal sayıların hepsi 1'den büyüktür. Asal sayıların iki adet çarpanı bulunur. Bu çarpanlardan biri 1 sayısı, diğeri ise sayının kendisidir. Asal sayılar 2'den başlar ve en küçük asal sayı 2’dir. 2’nin dışındaki tüm asal sayılar tek sayıdır. Çift sayıların hepsi 2 ile kalansız olacak şekilde bölünebilir. Bu nedenle 2'den büyük olan çift sayıların hepsi en az 3 adet çarpana sahiptir. Bu sebeple 2 dışında hiçbir çift sayı asal sayı değildir. 151 sayısı da asal sayı kurallarına uygun olduğu için bir asal sayıdır.

151 asal mı?

Kendinden ve 1'den başka herhangi bir sayıya bölünmeyen sayılar asal sayı olarak tanımlanır. Buna göre 151 de bir asal sayıdır. Asal sayılar sadece kendine ve 1'e bölünen pozitif tam sayılardan oluştuğu için kendisi dışında başka hiçbir sayıya bölünmeleri mümkün değildir. Karşımıza çıkan sayının kendisi dışında bir böleni yoksa, o sayı kesinlikle bir asal sayıdır. 151’de aynı şekilde kendisi dışında bir böleni olmayan asal sayılardan biridir. Asal sayılar Öklid'den günümüze kadar sonsuz sayıda olarak kabul edilmiştir. Bu nedenle bütün asal sayıların hangileri olduğunu bulmak mümkün değildir.

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