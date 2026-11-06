KYK burs ve öğrenim kredisi başvuru sonuçları açıklandı

Gençlik ve Spor Bakanlığı (GSB) tarafından 2026-2027 eğitim öğretim yılı için alınan KYK burs ve öğrenim kredisi başvurularında değerlendirme süreci tamamlandı.

Üniversite öğrencilerinin merakla beklediği sonuçlar erişime açıldı.

Başvuru yapan adaylar, sonuç ekranına giriş yaparak burs ya da geri ödemeli öğrenim kredisi almaya hak kazanıp kazanmadıklarını kontrol edebilecek. Sonuçların açıklanmasının ardından burs almaya hak kazanan öğrenciler, ödeme sürecine ilişkin gelişmeleri de yakından takip etmeye başladı.

SON TARİH 11 KASIM

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, 2026-2027 eğitim öğretim dönemi GSB Burs ve Öğrenim Kredisi başvuru sonuçlarının açıklandığını duyurdu. GSB Burs ve Öğrenim Kredisi almaya hak kazanan öğrencilerin, 11 Kasım saat 23.59'a kadar e-Devlet üzerinden taahhütnamelerini onaylaması gerekiyor.

Burs ve öğrenim kredisi hakkı kazanan öğrencilerin, en geç 11 Kasım Çarşamba günü saat 23.59'a kadar e-Devlet üzerinden taahhütnamelerini onaylamaları gerekiyor.

KYK BURS SONUÇLARI NEREDEN VE NASIL SORGULANIR?

KYK burs ve öğrenim kredisi başvuru sonuçları e-Devlet Kapısı üzerinden görüntülenebiliyor. Öğrencilerin sorgulama işlemi için T.C. kimlik numarası ve e-Devlet şifresiyle sisteme giriş yapması gerekiyor.

Ardından Gençlik ve Spor Bakanlığı hizmetleri bölümünde bulunan Burs / Öğrenim Kredisi Başvuru Sonucu Sorgulama ekranına ulaşarak başvuru durumunu öğrenmek mümkün.

SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

Sorgulama sayfasında öğrencilerin burs veya öğrenim kredisi almaya hak kazanıp kazanmadığı bilgisi yer alıyor.

KYK İLK BURS ÖDEMELERİ NE ZAMAN YAPILACAK?

Sonuçların açıklanmasının ardından öğrencilerin gündemindeki bir diğer konu ise ilk burs ve kredi ödemelerinin hangi tarihte yapılacağı oldu. Ödeme takvimi ve hesaplara yatırılacak tutarlara ilişkin resmi açıklamalar Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından duyurulacak.

Burs veya öğrenim kredisi almaya hak kazanan öğrencilerin, ödeme sürecinin yanı sıra taahhütname onayına ilişkin duyuruları da takip etmesi önem taşıyor.