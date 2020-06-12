152 yıllık meslek lisesi, Marmara Bölgesi'ndeki okullar için sıra üretiyor

İSMAİL ÖZDEMİR - Bursa'da faaliyet gösteren Tophane Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinin öğretmenleri, Marmara Bölgesi'ndeki ihtiyacı olan okulların öğrenci sırası ve öğretmen dolaplarını üretiyor.

Eğitim hayatına 1868 yılında başlayan lisenin Metal Teknolojisi ile Mobilya ve İç Mekan Tasarımı alanları bünyesindeki öğretmenler, siparişi alınan binlerce parça ürünü yetiştirmek için yoğun mesai harcıyor.

Okul Müdürü Murat Taşdelen, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Metal Teknolojisi Alanında son teknoloji cihazların kullanıldığını ve eğitimin yanında önemli bir üretim gerçekleştirildiğini söyledi.

Öğretmenlerin büyük bir fedakarlıkla çalıştığını belirten Taşdelen, şöyle devam etti:

"Milli Eğitim Bakanlığından 15 bin takım sıra siparişi aldık. Yani 30 bin parça sıra üreteceğiz. İstanbul haricinde Marmara Bölgesi'ndeki diğer illerdeki okulların sıra ihtiyacını gideriyoruz. Bakanlığımız adına biz üretim yapıyoruz. Hangi ilde hangi okula ne kadar sıra gideceği bilgisi bize geliyor, yaptığımız üretimleri en son aşamasına kadar gidip teslim ediyoruz. Metal bölümünde 9 öğretmenimiz var, her bir öğretmenimiz hem öğretiyor hem de iş yapma kapasitesi itibarıyla çok iyi ustalar. Pandemi sürecinde bu öğretmenlerimiz hafta sonları dahil gelip burada siparişleri yetiştirmek için çalışıyorlar. Mobilya ve İç Mekan Tasarımı alanında ise 1500 adet öğretmen ve öğrenci dolabı üretiliyor. Yine bunlar da Marmara Bölgesi'ndeki okullara gidecek. Bu bölümümüzde de 6 öğretmenimiz var ve üretimi gerçekleştiriyorlar."