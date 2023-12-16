16 Aralık reyting sonuçları açıklandı mı? Gönül Dağı, Kardeşlerim, Adım Farah, Buz Devri 4, MasterChef All Star gecenin birincisi kim oldu?

Reyting sonuçları izleyicilerin merak konusu oldu. 16 Aralık Cumartesi gününe ilişkin reyting sonuçlarının açıklanmasıyla beraber en çok izlenen yapım, dizi ve film belli olacak. Bu akşam yeni bölümleriyle ekranlara gelen Gönül Dağı, Kardeşlerim, Adım Farah, Buz Devri 4, MasterChef All Star gibi yapımların reyting sonuçları araştırılıyor. İşte 16 Aralık Cumartesi gününün reyting sonuçları...

16 ARALIK REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

16 Aralık Cumartesi gününe ilişkin reyting sonuçları henüz açıklanmadı. Reyting sonuçları her sabah saat 10.00 gibi açıklanıyor. Sonuçlar açıklandığında detayları haberimizden öğrenebilirsiniz.



GEÇEN HAFTANIN (9 ARALIK) REYTİNG SONUÇLARI

9 Aralık Cumartesi günü yayınlanan programların reyting sonuçları açıklandı.

Total’de 1. sırada TRT 1’de izleyici ile buluşan “Gönül Dağı”, 2. sırada atv’de ekranlara gelen “Kardeşlerim”, 3. sırada ise “Gönül Dağı” özet bölümü yer aldı.

AB’de 1. sırada “Gönül Dağı”, 2. sırada “MasterChef Türkiye All Star”, 3. sırada ise “FOX Ana Haber Hafta Sonu” yer aldı.





