MAGAZİN

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Dizi
  4. 16 Aralık reyting sonuçları açıklandı mı? Gönül Dağı, Kardeşlerim, Adım Farah, Buz Devri 4, MasterChef All Star gecenin birincisi kim oldu?

16 Aralık reyting sonuçları açıklandı mı? Gönül Dağı, Kardeşlerim, Adım Farah, Buz Devri 4, MasterChef All Star gecenin birincisi kim oldu?

16.12.2023 23:14 | Son Güncelleme:
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

16 Aralık reyting sonuçları araştırılıyor. Birincilik mücadelesi veren dizilerin izleyicileri, sonuçları yakından takip ediyor. Bu akşam Gönül Dağı, Kardeşlerim, Adım Farah, Buz Devri 4, MasterChef All Star gibi yapımlar ekrana geldi. Peki, 16 aralık reyting sonuçları açıklandı mı? Gönül Dağı, Kardeşlerim, Adım Farah, Buz Devri 4, MasterChef All Star gecenin birincisi kim oldu?

Reyting sonuçları izleyicilerin merak konusu oldu. 16 Aralık Cumartesi gününe ilişkin reyting sonuçlarının açıklanmasıyla beraber en çok izlenen yapım, dizi ve film belli olacak. Bu akşam yeni bölümleriyle ekranlara gelen Gönül Dağı, Kardeşlerim, Adım Farah, Buz Devri 4, MasterChef All Star gibi yapımların reyting sonuçları araştırılıyor. İşte 16 Aralık Cumartesi gününün reyting sonuçları...

16 ARALIK REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

16 Aralık Cumartesi gününe ilişkin reyting sonuçları henüz açıklanmadı. Reyting sonuçları her sabah saat 10.00 gibi açıklanıyor. Sonuçlar açıklandığında detayları haberimizden öğrenebilirsiniz.
0x0-reyting-sonuclari-aciklaniyor-dunun-reyting-sonuclarina-gore-kurulus-osman-mi-cop-adam-mi-o-kiz-mi-birinci-old-1673496745948

GEÇEN HAFTANIN (9 ARALIK) REYTİNG SONUÇLARI

9 Aralık Cumartesi günü yayınlanan programların reyting sonuçları açıklandı.

Total’de 1. sırada TRT 1’de izleyici ile buluşan “Gönül Dağı”, 2. sırada atv’de ekranlara gelen “Kardeşlerim”, 3. sırada ise “Gönül Dağı” özet bölümü yer aldı.

AB’de 1. sırada “Gönül Dağı”, 2. sırada “MasterChef Türkiye All Star”, 3. sırada ise “FOX Ana Haber Hafta Sonu” yer aldı.

Mynet’te ilginizi çeken kategorileri özelleştirin ve kendiniz için kişiselleştirin…


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Yıllar sonra bir araya geldiler! Cinsel ilişki sözleri olay olduYıllar sonra bir araya geldiler! Cinsel ilişki sözleri olay oldu
Şaşırtan Ezgi Şenler itirafı! "Evlilik olacağını sanmıyorum"Şaşırtan Ezgi Şenler itirafı! "Evlilik olacağını sanmıyorum"
Terleten seks itirafı! Cevabı yok artık dedirtti!Terleten seks itirafı! Cevabı yok artık dedirtti!
Anahtar Kelimeler:
Reyting sonuçları buz devri 4 gönül dağı kardeşlerim adım farah masterchef all star ele
En Çok Okunan Haberler
İYİ Parti'de 'Şeyh Said' tartışması derinleşiyor! 12 bin 750 kişi istifa etti

İYİ Parti'de 'Şeyh Said' tartışması derinleşiyor! 12 bin 750 kişi istifa etti

Bakan Güler'den Tuzla Piyade Okulu açıklaması: Olaya karışanlar görevden uzaklaştırıldı

Bakan Güler'den Tuzla Piyade Okulu açıklaması: Olaya karışanlar görevden uzaklaştırıldı

Teknik direktör hüngür hüngür ağladı! Yıldız oyuncu bilincini kaybetti, yere yığıldı

Teknik direktör hüngür hüngür ağladı! Yıldız oyuncu bilincini kaybetti, yere yığıldı

Dükkanın önünde içki içen adamı uyardı! Çocuklarıyla beraber dehşeti yaşadı

Dükkanın önünde içki içen adamı uyardı! Çocuklarıyla beraber dehşeti yaşadı

Yıllar sonra bir araya geldiler! Cinsel ilişki sözleri olay oldu

Yıllar sonra bir araya geldiler! Cinsel ilişki sözleri olay oldu

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan sosyal medyaya tepki

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan sosyal medyaya tepki

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Hopladı zıpladı yetmedi parende attı! Çizmelerini böyle denedi

Hopladı zıpladı yetmedi parende attı! Çizmelerini böyle denedi

Estetik ve konforun muhteşem uyumu: Adidas Planet Z OmegaE indirimde

Estetik ve konforun muhteşem uyumu: Adidas Planet Z OmegaE indirimde

'1 milyon beğenide romantik anım mı var?'

'1 milyon beğenide romantik anım mı var?'

Ahıra girip ineğe tecavüz etmeye çalışan adamı diğer inekler ezdi

Ahıra girip ineğe tecavüz etmeye çalışan adamı diğer inekler ezdi

Kaliteli bir montla kış dert olmaktan çıkar! Defacto montta büyük indirim

Kaliteli bir montla kış dert olmaktan çıkar! Defacto montta büyük indirim

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.