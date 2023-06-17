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16 kilo veren Nurgül Yeşilçay mayolu pozuyla nefes kesti! Sevgilisinden yorum gecikmedi

17.06.2023 10:54 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Veda Mektubu dizisinde Alanur karakterine hayat veren Nurgül Yeşilçay 16 kilo verdi. Güzelliği ile büyüleyen Yeşilçay mayolu pozlarını peş peşe paylaştı. Ünlü ismin iddialı pozlarına sevgilisi Necati Kocabay da kayıtsız kalamadı.

16 kilo veren Nurgül Yeşilçay mayolu pozuyla nefes kesti! Sevgilisinden yorum gecikmedi

Asmalı Konak dizisinde canlandırdığı Bahar karakteriyle hafızalara kazınan güzel oyuncu Nurgül Yeşilçay şimdilerde Veda Mektubu dizisinde rol alıyor. Güzelliği ve oyunculuğu ile büyük beğeni toplayan Yeşilçay’ın son hali dikkat çekti.

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16 kilo veren Nurgül Yeşilçay mayolu pozlarını sosyal medya hesabından paylaştı. Fit haliyle beğeni toplayan ünlü ismin paylaşımına yorum ve beğeni yağdı.

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Yeşilçay’ın “Yaz gelmedi gelmedi. Havuza giremesek de fotisini çektik şükür” notunu düştüğü paylaşımına yorum yapanlar arasında sevgilisi Necati Kocabay da yer aldı.

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Kocabay alev, kalp ve nazar boncuğu emojisi koyarak yorum yaptı. 47 yaşındaki Yeşilçay’ın takipçileri paylaşıma “Dünyanın en güzel kadını”, “Sen en güzelsin”, “Yıllar bir şey eksiltmemiş”, “Kimse sizin elinize su dökemez” yorumlarında bulundu.

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Yıllara meydan okuyan oyuncu daha önce yaptığı açıklamada"Arkadaşlar bildiğiniz aç kaldım, alışana kadar çok zordu. Gece yatmadan dört saat önce yemeyi bırakıyorsun, sabah kalktıktan sonra dört saat aç kalıyorsun sonra yemek yiyorsun. Mümkün mertebe tatlı, çikolata yok. Biraz da dikkat ediyorsun" demişti.

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