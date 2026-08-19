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Memati'nin sevgilisiydi! Kurtlar Vadisi'nin Gamze'si Didem Taslan'ın son hali gündem oldu

Kurtlar Vadisi dizisinde hayat verdiği 'Gamze Güneş' karakteriyle hafızalara kazınan Didem Taslan, dizide Memati'nin sevgilisi rolündeydi. Şimdilerde 52 yaşında olan Taslan'ın son hali ortaya çıktı. Ünlü ismin son halini görenler 'yıllara meydan okuyor' demeden edemedi.

Memati'nin sevgilisiydi! Kurtlar Vadisi'nin Gamze'si Didem Taslan'ın son hali gündem oldu
Öznur Yaslı İkier

2008 - 2009 yılları arasında yayınlanan “Kurtlar Vadisi Pusu” dizisinde iki sezon boyunca Gürkan Uygun’un canlandırdığı Memati karakterinin sevgilisi Gamze Güneş'e hayat veren eski manken ve oyuncu Didem Taslan uzun zamandır ekranlardan uzak sakin bir yaşam sürüyor.

Memati nin sevgilisiydi! Kurtlar Vadisi nin Gamze si Didem Taslan ın son hali gündem oldu 1

Ortalarda pek görünmeyen ünlü isim şimdilerde son haliyle gündeme geldi. Zaman zaman katıldığı davetlerde boy gösteren Didem Taslan'ın son halini görenler şaştı kaldı.

Memati nin sevgilisiydi! Kurtlar Vadisi nin Gamze si Didem Taslan ın son hali gündem oldu 2

Didem Taslan'a sosyal medyada; 'yıllar hiç değmemiş', 'yıllar yaramış', 'çok ama çok güzel', 'hiç yaşlanmamış', 'hep aynı' gibi yorumlar yapıldı.

Memati nin sevgilisiydi! Kurtlar Vadisi nin Gamze si Didem Taslan ın son hali gündem oldu 3

DİDEM TASLAN KİMDİR?
1 Nisan 1974 tarihinde Mersin'de dünyaya gelen Didem Taslan katılmış olduğu ilk güzellik yarışmasında Miss Blendax 1992 İzmir Fuar Güzeli seçilerek ilk kez adını duyurdu.

Memati nin sevgilisiydi! Kurtlar Vadisi nin Gamze si Didem Taslan ın son hali gündem oldu 4

1994 yılında ise Türkiye ikinci güzeli oldu. Hemen sonrasında ise Bahama'da gerçekleştirilen Calender Girl Yarışması içinde Miss April seçildi.

Didem Taslan, modellik ve mankenliğinin yanında dizi ve sinema filmlerinde de boy gösterdi. Didem Taslan ilk olarak 1993 yılında yayınlanan Bizim Mahalle isimli dizide rol alarak ekranlara çıktı.

Memati nin sevgilisiydi! Kurtlar Vadisi nin Gamze si Didem Taslan ın son hali gündem oldu 5

Ünlü isim daha sonra Marziye, Mavi Düşler, Yeni Hayat, Kınalı Kar, Kurtlar Vadisi Pusu, Umutsuz Ev Kadınları, Bebek İşi ve Yasak Elma gibi birçok başarılı projede yer aldı.

Taslan, ekranlarda yeni projelerde olmamasıyla ilgi olarak daha önce, “Ya proje uymuyor ya bizi projeye uyduramıyorlar.” demişti.

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Didem Taslan kurtlar vadisi
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