160 yıllık Saray Çamaşırhanesi 6 ay içinde yeniden hayat bulacak

1860’lı yılların başında Sultan Abdülaziz tarafından Çağlayan Kasrı’ndaki kişilerin kıyafetlerinin temizlenmesi amacıyla yaptırılan saray çamaşırhanesinde bugün titiz bir restorasyon çalışması yapılıyor. Projenin röleve restitüsyon ve restorasyon projeleri Kağıthane Belediyesi tarafından hazırlanarak Kültür Tabiat Varlıkları Bölge Kurulu onayından geçirildi. Tarihi yapının restorasyon çalışması için yapılan ihalenin ardından projeye de başlandı. Tarihi alan ilk bulunduğunda yemekhane sanılırken 10 yıl önce yapılan araştırmalar sonucunda alanın çamaşırhane olduğu ortaya çıktı. Kağıthane Belediyesi de tarihi alan için harekete geçti. Geçmişte tarihi yapının yanında olduğu belirtilen hamam günümüze ulaşamazken, ekipler bugün sahada büyük bir özenle yapıyı restore ediyor. Restorasyon çalışmalarının altı ayda tamamlanması planlanan yaklaşık 160 yıllık tarihi Saray Çamaşırhanesi ise havadan drone ile görüntülendi.

ÇALIŞMALAR TAMAMLANDIĞINDA ÇOK AMAÇLI SALON OLARAK DEĞERLENDİRİLECEK

Kağıthane Belediye Başkanı Mevlüt Öztekin de alana gelerek çalışmaları yerinde inceledi, ekiplerden bilgi aldı. Restorasyon çalışmaları kapsamında iç mahaldeki çatlak dikişleri, tuğla ve taş tümlemeler yapılarak derzler açılıp yenilenecek, tonoz üstü derzlenip şapla korumaya alınacak. 110 metrekare ve 9 metre uzunluğunda bacaya sahip olan yapıda enjeksiyon güçlendirmeden sonra paslanmaz güçlendirme imalatları, ahşap pencere ve kapı imalatları ile eski yapılara uygun elektrik ve tesisat imalatları yapılacak. Duvarlarında eksik taşlar tamamlanarak enjeksiyonu yapılacak yapının restorasyonu tamamlandığında ise alanda toplantı ve çok amaçlı salon olarak değerlendirilecek.