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17 Ağustos Marmara Depremi'nde hayatını kaybedenler Düzce'de anıldı

17.08.2023 14:32 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Düzce'de, 17 Ağustos 1999 Marmara Depremi'nde hayatını kaybedenler dualarla anıldı.

Depremin 24. yılında İl Müftülüğünce Merkez Büyük Cami'de öğle namazı öncesinde program düzenlendi.

Programda, depremde hayatını kaybedenler için Kur'an-ı Kerim ve mevlit okundu.

İl Müftüsü Osman Aydın, camide yaptığı konuşmada, bundan 24 yıl önce yaşanan Marmara Depremi ve 6 Şubat'ta meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremler başta olmak üzere tüm afetlerde hayatını kaybeden vatandaşların ruhlarına hediye etmek için programı düzenlediklerini belirtti.

Tarih boyunca Türkiye'de birçok yıkıcı deprem meydana geldiğini, bu yüzden deprem gerçeğiyle yaşanması gerektiğini dile getiren Aydın, "Çok canlar, tanıdıklarımız bu dünyadan ayrıldı. Yaralılarımız oldu, depremde çok büyük hasar alan binalarımız oldu. Bu yüzden deprem gerçeğini göz önünde bulundurarak, yaptığımız her şeyi en iyi şekilde yapmanın bir sorumluluk gerektirdiğini bilmemiz gerekiyor. Deprem insanı öldürmüyor. Yapısıyla inşaatıyla depreme hazırlıklı olmayan ve yapması gerekeni yapmayan birçok kişinin, insanların ölümüne sebep olduğunu hepimiz gördük. İnşallah bundan sonra evlerimizi yönetmeliklere uygun bir şekilde yapmaya Allah hepimizi muvaffak eylesin." diye konuştu.

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Düzce Namaz Vakitleri 17 Ağustos Perşembe

İmsak
04:24
Sabah
06:00
Öğle
13:05
İkindi
16:53
Akşam
19:59
Yatsı
21:29

Düzce Nöbetçi Eczaneler17 Ağustos Perşembe

Asil eczanesi
Merkez
Kaynasli eczanesi
Kaynasli
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Gumusova
Recep eczanesi
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Çilimli eczanesi
Cilimli
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