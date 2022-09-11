YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Antalya
  4. 17. Alanya Uluslararası Caz Günleri, 22 Eylül'de başlayacak

17. Alanya Uluslararası Caz Günleri, 22 Eylül'de başlayacak

11.09.2022 15:39 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

17. Alanya Uluslararası Caz Günleri, 22 Eylül'de başlayacak

Bu yıl 17'ncisi düzenlenen Alanya Uluslararası Caz Günleri, 22 Eylül'de caz topluluğu "Klaipeda Castle Jazz Band" konseriyle başlayacak.

Alanya Belediyesince organize edilen Caz Günleri, bu yıl 22-25 Eylül'de sanatseverleri cazın farklı renkleriyle 17. kez buluşturacak.

Tarihi Kızılkule önünde gerçekleştirilecek ve müzikseverlerin ücretsiz takip edebileceği organizasyonun açılışı, 22 Eylül saat 20.30'daki "Klaipeda Castle Jazz Band" konseriyle yapılacak. Aynı gün saat 22.30'da "Jazz Project Fatih Erkoç ve Kerem Görsev Trio" sahne alacak.

Deniz Taşar, Steffen Morrison 23 Eylül, Maya Azucena, Carlton Smith 24 Eylül ve Önder Focan Quarted Feat Eylül Ergül ile Barbaros "Around The World" 25 Eylül'de cazseverlerle bir araya gelecek.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
29. Uluslararası Aspendos Opera ve Bale Festivali "Aida" operasıyla başladı29. Uluslararası Aspendos Opera ve Bale Festivali "Aida" operasıyla başladı
Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığından "balkondan düşüp ölen çocuğa" ilişkin açıklama:Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığından "balkondan düşüp ölen çocuğa" ilişkin açıklama:
Futbol: Spor Toto 1. LigFutbol: Spor Toto 1. Lig
Anahtar Kelimeler:
Müzik Alanya caz sanat

Antalya Namaz Vakitleri 11 Eylül Pazar

İmsak
05:08
Sabah
06:29
Öğle
12:59
İkindi
16:32
Akşam
19:19
Yatsı
20:35
Antalya ECZANELER
Antalya ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Doğumunu canlı yayınlamak için servet istedi

Doğumunu canlı yayınlamak için servet istedi

20 saniyeden uzun sürüyorsa sıkıntı büyük! Hemen doktora koşun

20 saniyeden uzun sürüyorsa sıkıntı büyük! Hemen doktora koşun

Bu iç çamaşırlarıyla kendinizi çok rahat ve şık hissedeceksiniz!

Bu iç çamaşırlarıyla kendinizi çok rahat ve şık hissedeceksiniz!

Yeşil çay ve patatesle gelen gençlik iksiri

Yeşil çay ve patatesle gelen gençlik iksiri

Asla buzdolabının fişini çekmeyin

Asla buzdolabının fişini çekmeyin

Dünyaca ünlü parfümlerin bütçe dostu muadillerini keşfedin!

Dünyaca ünlü parfümlerin bütçe dostu muadillerini keşfedin!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.