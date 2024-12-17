Bu akşam da reyting rekorları kıran diziler ve gişe başarısı elde eden filmler, izleyicileriyle buluşacak. Özellikle salı akşamlarına damgasını vuran dizilerin yeni bölümleri, takipçileri tarafından büyük bir ilgiyle araştırılıyor. Hangi diziler bu akşam yayınlanacak, hangi filmler izleyiciyle buluşacak?

İşte 17 Aralık 2024 Salı akşamı ATV, Kanal D, Show TV, Star TV, TV8, TRT1 ve Now TV için güncel yayın akışı bilgileri:

BU AKŞAM HANGİ DİZİLER VAR?

Bu akşam Star TV'de Sen Ağlama İstanbul yeni bölümü var.

Show Tv'de Demet Evgar'ın başrolünde yer aldığı Bahar dizisi saat 20:00'da izleyicisiyle buluşacak.

NOW Tv'de saat

ATV YAYIN AKIŞI

08:00 Kahvaltı Haberleri

10:00 Müge Anlı İle Tatlı Sert

13:00 atv Gün Ortası

14:00 Sen Anlat Karadeniz

16:00 Esra Erol'da

19:00 ATV Ana Haber

20:00 Bir Gece Masalı

00:20 Kuruluş Osman

03:00 Aldatmak

KANAL D YAYIN AKIŞI

07:00 Afili Aşk

09:00 Neler Oluyor Hayatta?

11:15 Yaprak Dökümü

13:00 Gelinim Mutfakta

16:00 Arka Sokaklar

18:30 Kanal D Ana Haber

20:00 Uzak Şehir-Tekrar

02:00 Zalim İstanbul

04:15 Taş Kağıt Makas

STAR TV YAYIN AKIŞI

07:00 Güne Başlarken

09:45 Songül ve Uğur İle Sana Değer

13:00 Zahide Yetiş İle Yeniden Başlasak

16:15 Sahipsizler

19:00 Star Haber

20:00 Sen Ağlama İstanbul

SHOW TV YAYIN AKIŞI

08:00 Bu Sabah

10:00 Bahar

12:30 Gelin Evi

15:00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme

18:45 Show Ana Haber

20:00 Bahar

23:45 Sandık Kokusu

NOW YAYIN AKIŞI

07:30 İlk Bakış

08:00 İlker Karagöz İle Çalar Saat

10:45 Çağla İle Yeni Bir Gün

12:30 Şakir Paşa Ailesi

13:30 En Hamarat Benim

16:30 Fatih Ürek İle Gelin Görümce

19:00 Selçuk Tepeli İle Now Ana Haber

20:00 Şakir Paşa Ailesi

22:45 Leyla: Hayat... Aşk... Adalet

TV8 YAYIN AKIŞI

06:00 Dizi

07:15 Ebru İle 8'de Sağlık

08:30 Aramızda Kalmasın

11:00 MasterChef Türkiye

12:45 İlkay Buharalı'yla Gerçekler

16:00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz

20:00 MasterChef Türkiye

00:15 İlkay Buharalı'yla Gerçekler

02:30 Zuhal Topal'la Yemekteyiz

04:30 Aramızda Kalmasın