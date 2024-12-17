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  4. 17 Aralık 2024 Salı akşamı ATV, Kanal D, Show TV, Star TV, TV8, TRT1 ve Now TV için güncel yayın akışı

17 Aralık 2024 Salı akşamı ATV, Kanal D, Show TV, Star TV, TV8, TRT1 ve Now TV için güncel yayın akışı

Kubra Akalın Kubra Akalın Mynet Magazin Servis Sorumlusu
17.12.2024 08:33
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Bu akşam, reyting rekortmeni diziler ve gişe başarıları elde eden filmler, Salı akşamının televizyon ekranlarında izleyicileriyle buluşuyor! 17 Aralık 2024 Salı akşamı ATV, Kanal D, Show TV, Star TV, TV8, TRT1 ve Now TV için güncel yayın akışı bilgiler...

17 Aralık 2024 Salı akşamı ATV, Kanal D, Show TV, Star TV, TV8, TRT1 ve Now TV için güncel yayın akışı

Bu akşam da reyting rekorları kıran diziler ve gişe başarısı elde eden filmler, izleyicileriyle buluşacak. Özellikle salı akşamlarına damgasını vuran dizilerin yeni bölümleri, takipçileri tarafından büyük bir ilgiyle araştırılıyor. Hangi diziler bu akşam yayınlanacak, hangi filmler izleyiciyle buluşacak?

İşte 17 Aralık 2024 Salı akşamı ATV, Kanal D, Show TV, Star TV, TV8, TRT1 ve Now TV için güncel yayın akışı bilgileri:

BU AKŞAM HANGİ DİZİLER VAR?

Bu akşam Star TV'de Sen Ağlama İstanbul yeni bölümü var.

Show Tv'de Demet Evgar'ın başrolünde yer aldığı Bahar dizisi saat 20:00'da izleyicisiyle buluşacak.

bahar

NOW Tv'de saat

ATV YAYIN AKIŞI
08:00 Kahvaltı Haberleri
10:00 Müge Anlı İle Tatlı Sert
13:00 atv Gün Ortası
14:00 Sen Anlat Karadeniz
16:00 Esra Erol'da
19:00 ATV Ana Haber
20:00 Bir Gece Masalı
00:20 Kuruluş Osman
03:00 Aldatmak

KANAL D YAYIN AKIŞI
07:00 Afili Aşk
09:00 Neler Oluyor Hayatta?
11:15 Yaprak Dökümü
13:00 Gelinim Mutfakta
16:00 Arka Sokaklar
18:30 Kanal D Ana Haber
20:00 Uzak Şehir-Tekrar
02:00 Zalim İstanbul
04:15 Taş Kağıt Makas

STAR TV YAYIN AKIŞI
07:00 Güne Başlarken
09:45 Songül ve Uğur İle Sana Değer
13:00 Zahide Yetiş İle Yeniden Başlasak
16:15 Sahipsizler
19:00 Star Haber
20:00 Sen Ağlama İstanbul

SHOW TV YAYIN AKIŞI
08:00 Bu Sabah
10:00 Bahar
12:30 Gelin Evi
15:00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme
18:45 Show Ana Haber
20:00 Bahar
23:45 Sandık Kokusu

NOW YAYIN AKIŞI
07:30 İlk Bakış
08:00 İlker Karagöz İle Çalar Saat
10:45 Çağla İle Yeni Bir Gün
12:30 Şakir Paşa Ailesi
13:30 En Hamarat Benim
16:30 Fatih Ürek İle Gelin Görümce
19:00 Selçuk Tepeli İle Now Ana Haber
20:00 Şakir Paşa Ailesi
22:45 Leyla: Hayat... Aşk... Adalet

TV8 YAYIN AKIŞI
06:00 Dizi
07:15 Ebru İle 8'de Sağlık
08:30 Aramızda Kalmasın
11:00 MasterChef Türkiye
12:45 İlkay Buharalı'yla Gerçekler
16:00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz
20:00 MasterChef Türkiye
00:15 İlkay Buharalı'yla Gerçekler
02:30 Zuhal Topal'la Yemekteyiz
04:30 Aramızda Kalmasın

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