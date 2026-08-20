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Kızılcık Şerbeti'nden apar topar gönderilmişti! Sibel Taşçıoğlu'nun yeni adresi belli oldu

Kızılcık Şerbeti'nde hayat verdiği 'Pembe' karakteriyle adından söz ettiren Sibel Taşçıoğlu projeye veda etmesinin ardından teklif üstüne teklif aldı. Taşçıoğlu'nun yeni projesi belli oldu.

Kızılcık Şerbeti'nden apar topar gönderilmişti! Sibel Taşçıoğlu'nun yeni adresi belli oldu
Öznur Yaslı İkier

Kızılcık Şerbeti'nde canlandırdığı 'Pembe' karakteriyle dikkatleri üzerine çeken Sibel Taşçıoğlu'nun diziye veda etmesi herkesi şaşırtmıştı. Kızılcık Şerbeti'nin ardından teklif üstüne teklif alan Sibel Taşçıoğlu'nun yeni adresi belli oldu.

Taşçıoğlu; atv’nin, TİMSBİ Productions imzalı Güneşin Doğduğu Yer ile anlaşmaya vardı. Dizinin Adana çekimleri de başladı.

Kızılcık Şerbeti nden apar topar gönderilmişti! Sibel Taşçıoğlu nun yeni adresi belli oldu 1

Yapımcılığını Timur Savcı ve Burak Sağyaşar’ın üstlendiği, senaryosu Yıldız Tunç’un yazdığı dizide Burak Özçivit Kenan Kozan, Sibel Taşçıoğlu Kenan’ın annesi Celadet Kozan karakterleri ile anne oğula hayat veriyor.

Kızılcık Şerbeti nden apar topar gönderilmişti! Sibel Taşçıoğlu nun yeni adresi belli oldu 2

Çağrı Vila Lostuvalı ve Çiğdem Bozali’nin yönettiği dizide Sibel Taşçıoğlu ile Burak Özçivit ilk set gününde birlikte kamera karşısına geçti.

Kızılcık Şerbeti nden apar topar gönderilmişti! Sibel Taşçıoğlu nun yeni adresi belli oldu 3

Hikayesi Almanya’da başlayıp Çukurova’da devam eden dizide Kenan Kozan’ın annesinin tüm muhalefetine rağmen aşkının peşinden gitmesi bütün dengeleri değiştiriyor. Dizi eylül ayında perşembe akşamları seyirciyle buluşacak.

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Anahtar Kelimeler:
Burak Özçivit Sibel Taşçıoğlu Kızılcık Şerbeti
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