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Yeğeniyle uygunsuz görüntüleri olay olmuştu! Murat Başoğlu ülkeyi terk edip oraya yerleşti! İşte yeni mesleği

Yaklaşık 10 yıl önce yeğeni ile tekne görüntüsü gündeme bomba gibi düşen Murat Başoğlu uzun zamandır gözlerden uzak yaşıyor. Başoğlu'nun Türkiye'yi terk ettiği, Yunanistan'a yerleştiği ve emlak sektörüne yöneldiği ortaya çıktı.

Yeğeniyle uygunsuz görüntüleri olay olmuştu! Murat Başoğlu ülkeyi terk edip oraya yerleşti! İşte yeni mesleği
Öznur Yaslı İkier

Murat Başoğlu, 2017 yılında Bodrum'da yeğeniyle bir teknede çekilen ve magazin basınına yansıyan uygunsuz görüntüler nedeniyle büyük tepki toplamıştı. Bu olayın
ardından televizyon kariyeri aniden sona eren Başoğlu, hukuki bir süreçle de karşı karşıya kalmıştı.

Bodrum 4. Asliye Ceza Mahkemesi'nde “hayasızca hareketlerde bulunmak” suçlaması kapsamında 1 yıla kadar hapis istemiyle hakim karşısına çıkan Başoğlu hakkında, yargılama süreci boyunca Türkiye'den ayrılmaması yönünde yurt dışına çıkış yasağı uygulanmıştı.

Yeğeniyle uygunsuz görüntüleri olay olmuştu! Murat Başoğlu ülkeyi terk edip oraya yerleşti! İşte yeni mesleği 1

Davanın sona ermesi ve hakkındaki adli tedbirlerin kaldırılmasının ardından kamuoyundan uzak bir hayat yaşamayı tercih eden Başoğlu, uzun süren sessizliğini bozarak hem taşındığı yeni adresi hem de yeni mesleğini duyurdu.

Yeğeniyle uygunsuz görüntüleri olay olmuştu! Murat Başoğlu ülkeyi terk edip oraya yerleşti! İşte yeni mesleği 2

ÜLKEYİ TERK ETTİ
Sosyal medya hesabından paylaştığı videoyla yeni hayatından kesitler sunan Başoğlu, Türkiye'deki yaşamını geride bırakarak Yunanistan'ın başkenti Atina'ya yerleştiğini açıkladı.

Yeğeniyle uygunsuz görüntüleri olay olmuştu! Murat Başoğlu ülkeyi terk edip oraya yerleşti! İşte yeni mesleği 3

Televizyon kariyerine nokta koyan eski sunucu, bundan sonraki meslek hayatını ise gayrimenkul sektöründe sürdüreceğini duyurdu.

Başoğlu, videoda gayrimenkul yatırımı üzerinden Avrupa'da oturum izni olan "Golden Visa" alma süreçlerine aracılık ettiğini açıkladı.

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Murat Başoğlu
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