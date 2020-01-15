YURTHABER
  4. 17 Burda’da kitap günleri başladı

17 Burda’da kitap günleri başladı

ÇANAKKALE HABERLERİ  | 15.01.2020 17:46 | Son Güncelleme

Çanakkale’nin buluşma merkezi 17 Burda Alışveriş Merkezi (AVM), 10 Ocak-9 Şubat tarihleri arasında kitapseverleri 17 Burda Kitap Günleri’nde birbirinden değerli yazarların söyleyişleri ve imza günlerinde bir araya getiriyor.Kitap günleri kapsamında 10 Ocak-9 Şubat tarihleri arasında yazarlarla okuyucuları bir araya getirecek olan 17 Burda AVM, ziyaretçilerine farklı bir tecrübe yaşatacak.

17 Burda’da kitap günleri başladı

Çanakkale’nin buluşma merkezi 17 Burda Alışveriş Merkezi (AVM), 10 Ocak-9 Şubat tarihleri arasında kitapseverleri 17 Burda Kitap Günleri’nde birbirinden değerli yazarların söyleyişleri ve imza günlerinde bir araya getiriyor.
Kitap günleri kapsamında 10 Ocak-9 Şubat tarihleri arasında yazarlarla okuyucuları bir araya getirecek olan 17 Burda AVM, ziyaretçilerine farklı bir tecrübe yaşatacak. Sevilen yazarlar Ataol Behramoğlu, Hasan Ali Toptaş, Ahmet Ümit, Varol Yaşaroğlu, Birsen Ekim Özen, Ahmet Selçuk İlkan kitap günleri ile okuyucularla buluşacak. 17 Burda AVM, kitap günlerinin program akışı ise şöyle oluştu:
12 Ocak-Ataol Behramoğlu (Söyleşi ve imza günü), 18 Ocak-Hasan Ali Toptaş (Söyleşi ve imza günü), 26 Ocak-Ahmet Ümit (Söyleşi ve imza günü), 1 Şubat-Varol Yaşaroğlu (Söyleşi ve imza günü), 7 Şubat-Birsen Ekim Özen (Söyleşi ve imza günü), 8 Şubat-Ahmet Selçuk İlkan (Dinleti ve imza günü).

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
'Hep ünlü olmak istiyordu' Annesi isyan etti! Selfie çekmek için...'Hep ünlü olmak istiyordu' Annesi isyan etti! Selfie çekmek için...
Çanakkale Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Ankara’daÇanakkale Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Ankara’da
Çanakkale’de üniversite öğrencileri bilimsel dergi çıkardıÇanakkale’de üniversite öğrencileri bilimsel dergi çıkardı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Yerel Haberler

Kağıthane Belediyesinden, "Ferdi Amatör Spor Kulüplerine Ödül Programı"

Kağıthane Belediyesinden, "Ferdi Amatör Spor Kulüplerine Ödül Programı"

İzmir'de 3 siyasi partinin il başkanı bir araya geldi

İzmir'de 3 siyasi partinin il başkanı bir araya geldi

GÜNCELLEME - Konya merkezli 20 ilde FETÖ'nün TSK'deki yapılanmasına yönelik operasyon

GÜNCELLEME - Konya merkezli 20 ilde FETÖ'nün TSK'deki yapılanmasına yönelik operasyon

Antalya'da dördüncü kattan düşen kişi öldü

Antalya'da dördüncü kattan düşen kişi öldü

Erzincan'da uyuşturucu ticareti yaptığı iddia edilen zanlı tutuklandı

Erzincan'da uyuşturucu ticareti yaptığı iddia edilen zanlı tutuklandı

Taksim Trio, Bursa'da konser verdi

Taksim Trio, Bursa'da konser verdi

Çanakkale Namaz Vakitleri 15 Ocak Çarşamba

İmsak
06:59
Sabah
08:28
Öğle
13:28
İkindi
15:57
Akşam
18:19
Yatsı
19:42

Çanakkale Nöbetçi Eczaneler15 Ocak Çarşamba

Halk Eczanesi
Merkez
Yaprak Eczanesi
Merkez
Barbaros Eczanesi
Kepez
Gözde Eczanesi
Ayvacik
Nil Eczanesi
Ayvacik
Bayramiç Eczanesi
Bayramic
Vatan Eczanesi
Biga
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Biga sahilinde bir ceset bulundu

Biga sahilinde bir ceset bulundu

Çan’da yöresel ürünler festivali

Çan’da yöresel ürünler festivali

Biga’da suç örgütüne şafak operasyonu: 9 gözaltı

Biga’da suç örgütüne şafak operasyonu: 9 gözaltı

Yenice ve Çan’da okullara 1 gün kar tatili

Yenice ve Çan’da okullara 1 gün kar tatili

Üniversitelilerin kız kavgasında korkunç son!

Üniversitelilerin kız kavgasında korkunç son!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.