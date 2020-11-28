Sahil Güvenlik ekipleri tarafından Marmaris açıklarında Yunan Sahil Güvenlik unsurları tarafından Türk karasularına 17 düzensiz göçmen itilen 17 düzensiz göçmen kurtarılırken, Bodrum açıklarında ise 12 düzensiz göçmen yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Marmaris açıklarında lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisinin alınması üzerine görevlendirilen Sahil Güvenlik Botu Yunanistan Sahil Güvenlik unsurlarınca Türk Karasularına geri itilen lastik bot içerisindeki 17 düzensiz göçmen kurtarıldı.

Bodrum Görecek Adası açıklarında ise lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisinin alınmasının ardından bölgeye gönderilen Sahil Güvenlik Botu deniz üzerinde hareketli lastik bot durduruldu. Lastik bot içinde 12 düzensiz göçmen yakalandı.



