17 futbolcusu ceza aldı! Bahis soruşturması sonrası Ağrı 1970 Spor'un kadrosunda sadece 7 futbolcu kaldı

Türkiye Futbol Federasyonu'nun bahis soruşturması sonrası 17 futbolcusu ceza alan Ağrı 1970 Spor, 7 oyuncuyla kaldı. Yönetim ve teknik ekip, U19 ve amatör takviyelerle sezonun geri kalanını çıkarabilmek için yeniden kadro kurma mücadelesi veriyor.

TAKIMDA 7 KİŞİ KALDI

TFF'nin soruşturması sonucu Ağrı 1970 Spor'da futbol oynayan Emre Yaşar, Sedat Yılmaz 12 ay, Emir Aydın, Üzeyir Kaya, Hüseyin Aybars Tüfekçi 6 ay, Yusuf Akdeniz, Vedat Böyügül, Tayfun Çulha, Muhammet Furkan Kılıç, Ömer Ok, Emircan Sönmez, Ertuğrul Usta, Kerem Yaşa 3 ay, Yusuf İslam Atay, Hivan Özkurt, Emre Özsarı ve Emirhan Alperen Yılmaz 45 gün hak mahrumiyeti cezası aldı. Kadro omurgası dağılan Ağrı 1970 Spor Kulübünde 7 futbolcu kaldı.

'SÜREKLİ OYNAYAN OYUNCULARIMIZDI'

3'üncü Lig 2'nci grupta geride kalan 10 haftada 3 galibiyet, 5 beraberlik ve 2 mağlubiyetle 14 puanla 4'üncü sırada yer alan Ağrı 1970 Spor Kulübü'nde yönetim ve teknik kadrosu, ligin kalan maçlarını nasıl oynayacağını düşünüyor.

Takımın sezon başında da sıfırdan kurulduğunu belirten teknik direktör Ahmet Özen, "Biz takımı zaten sezon başında sıfırdan bir takım oluşturmuştuk. Çok zorlu süreçlerden geçmiştik. Ligin 10'uncu haftasını oynadıktan sonra böyle bir olayın yaşanması bizi oldukça mağdur etti. Bizim gibi birçok takımı da mağdur etti. Biz takım olarak bu olaydan önce 24 kişiydik. 17 tane oyuncumuz maalesef bu olaydan sonra futboldan men cezası aldı. 45 gün alanlar var, 3 ay alanlar var, 6 ay alanlar var, maalesef bir yıl alan oyuncumuz da oldu. Bu oyuncularımızdan 8 tanesi bizim sürekli oynayan oyuncularımızdı. Şu anda oynayabilecek sadece 7 tane oyuncumuz var. Transferler için de önümüzde bir hafta süremiz var. Bir haftalık transfer zamanında da takımımızı U19'dan ve başka takımlardan takviye edip, tekrardan maçları oynamaya gayret edeceğiz. Dolayısıyla biz şu anda sıfırdan kadro oluşturma gibi bir zorluğun içerisindeyiz" diye konuştu.

AMATÖRLER VE U19 İMDADA YETİŞTİ

