SPOR

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Futbol

17 futbolcusu ceza aldı! Bahis soruşturması sonrası Ağrı 1970 Spor'un kadrosunda sadece 7 futbolcu kaldı

Bahis soruşturmasının ardından Türkiye Futbol Federasyonu tarafından 17 futbolcusuna ceza verilen Ağrı 1970 Spor’da kadro adeta dağıldı. Takımın 7 oyuncuyla kalması üzerine yönetim ve teknik heyet, sezonun geri kalanını sürdürebilmek için U19 ve amatör oyunculardan oluşan yeni bir kadro oluşturma çalışmasına başladı.

17 futbolcusu ceza aldı! Bahis soruşturması sonrası Ağrı 1970 Spor'un kadrosunda sadece 7 futbolcu kaldı
Berker İşleyen

Türkiye Futbol Federasyonu'nun bahis soruşturması sonrası 17 futbolcusu ceza alan Ağrı 1970 Spor, 7 oyuncuyla kaldı. Yönetim ve teknik ekip, U19 ve amatör takviyelerle sezonun geri kalanını çıkarabilmek için yeniden kadro kurma mücadelesi veriyor.

TAKIMDA 7 KİŞİ KALDI

TFF'nin soruşturması sonucu Ağrı 1970 Spor'da futbol oynayan Emre Yaşar, Sedat Yılmaz 12 ay, Emir Aydın, Üzeyir Kaya, Hüseyin Aybars Tüfekçi 6 ay, Yusuf Akdeniz, Vedat Böyügül, Tayfun Çulha, Muhammet Furkan Kılıç, Ömer Ok, Emircan Sönmez, Ertuğrul Usta, Kerem Yaşa 3 ay, Yusuf İslam Atay, Hivan Özkurt, Emre Özsarı ve Emirhan Alperen Yılmaz 45 gün hak mahrumiyeti cezası aldı. Kadro omurgası dağılan Ağrı 1970 Spor Kulübünde 7 futbolcu kaldı.

17 futbolcusu ceza aldı! Bahis soruşturması sonrası Ağrı 1970 Spor un kadrosunda sadece 7 futbolcu kaldı 1

'SÜREKLİ OYNAYAN OYUNCULARIMIZDI'

3'üncü Lig 2'nci grupta geride kalan 10 haftada 3 galibiyet, 5 beraberlik ve 2 mağlubiyetle 14 puanla 4'üncü sırada yer alan Ağrı 1970 Spor Kulübü'nde yönetim ve teknik kadrosu, ligin kalan maçlarını nasıl oynayacağını düşünüyor.

Takımın sezon başında da sıfırdan kurulduğunu belirten teknik direktör Ahmet Özen, "Biz takımı zaten sezon başında sıfırdan bir takım oluşturmuştuk. Çok zorlu süreçlerden geçmiştik. Ligin 10'uncu haftasını oynadıktan sonra böyle bir olayın yaşanması bizi oldukça mağdur etti. Bizim gibi birçok takımı da mağdur etti. Biz takım olarak bu olaydan önce 24 kişiydik. 17 tane oyuncumuz maalesef bu olaydan sonra futboldan men cezası aldı. 45 gün alanlar var, 3 ay alanlar var, 6 ay alanlar var, maalesef bir yıl alan oyuncumuz da oldu. Bu oyuncularımızdan 8 tanesi bizim sürekli oynayan oyuncularımızdı. Şu anda oynayabilecek sadece 7 tane oyuncumuz var. Transferler için de önümüzde bir hafta süremiz var. Bir haftalık transfer zamanında da takımımızı U19'dan ve başka takımlardan takviye edip, tekrardan maçları oynamaya gayret edeceğiz. Dolayısıyla biz şu anda sıfırdan kadro oluşturma gibi bir zorluğun içerisindeyiz" diye konuştu.

17 futbolcusu ceza aldı! Bahis soruşturması sonrası Ağrı 1970 Spor un kadrosunda sadece 7 futbolcu kaldı 2

AMATÖRLER VE U19 İMDADA YETİŞTİ

Teknik direktör Ahmet Özen, kadronun 24 kişiden 7’ye düştüğünü ve bu oyuncuların çoğunun sürekli oynayan isimler olduğunu belirtti. Sezon başında takımı sıfırdan kurduklarını hatırlatan Özen, U19 ve diğer takımlardan takviye yaparak kalan maçları oynamaya çalışacaklarını ve bu sürecin kendileri için büyük bir zorluk olduğunu vurguladı.

Canlı Skor

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Galatasaray'da, Fenerbahçe derbisi öncesi mucize geri dönüş!Galatasaray'da, Fenerbahçe derbisi öncesi mucize geri dönüş!
Bir zamanlar Avrupa takımıydı! Eski Süper ekibinin tesislerine haciz geldiBir zamanlar Avrupa takımıydı! Eski Süper ekibinin tesislerine haciz geldi
Anahtar Kelimeler:
Ceza Ağrı bahis Şike son dakika
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
İstanbul'da gökyüzünde görüldü! O anlar gündem oldu

İstanbul'da gökyüzünde görüldü! O anlar gündem oldu

Kılıçdaroğlu'nun videosundan sonra dikkat çeken sözler

Kılıçdaroğlu'nun videosundan sonra dikkat çeken sözler

Fenerbahçe derbi öncesi hata yapmadı!

Fenerbahçe derbi öncesi hata yapmadı!

'Seks sembolü' imajına isyan etti! "Yüzüm, bedenim…"

'Seks sembolü' imajına isyan etti! "Yüzüm, bedenim…"

Canlı yayında asgari ücret tahminini açıkladı! Refah payına dikkat çekti

Canlı yayında asgari ücret tahminini açıkladı! Refah payına dikkat çekti

Borsada 73 milyonluk vurgun! Manipülatör ve holding patronu hakim karşısına çıkacak

Borsada 73 milyonluk vurgun! Manipülatör ve holding patronu hakim karşısına çıkacak

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.