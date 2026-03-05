Toplantı yarıda kesildi! İran Kadın Milli Takımı'ndan protesto

İran Kadın milli takımı, Kadınlar Asya Kupası'nda oynadığı ilk maç öncesinde gerçekleştirdiği protestoyla gündeme geldi. İran'In ABD ve İsrail tarafından saldırıya uğramasının ardından başlayan gerilim, turnuvaya da yansıdı.

MİLLİ MARŞ PROTESTOSU

Turnuvanın ilk karşılaşmasında Güney Kore Kadın Futbol Takımı ile karşılaşmak üzere sahaya çıkan İranlı futbolcular, seremoni sırasında çalınan milli marş esnasında marşı söylemeyerek sessiz kaldı. Oyuncuların marş boyunca ifadesiz şekilde beklemesi dikkat çekti.

Söz konusu protestonun, İran’ın dini lideri Ali Khamenei’nin ABD ve İsrail saldırıları sonrasında hayatını kaybetmesinin ardından gerçekleştiği ifade edildi.

GERGİN BASIN TOPLANTISI

Maç öncesinde düzenlenen basın toplantısında da gergin anlar yaşandı. Sadece üç soru ile sınırlandırılan toplantıda, teknik direktör Marziye Caferi ve takım kaptanı Zehra Ganbari’ye İran’daki son gelişmeler ve Hamaney’in ölümüyle ilgili sorular yöneltildi. Ancak gazetecilerin sorularının ardından bir yetkili toplantıyı yarıda keserek oturumu sonlandırdı.

Yaşanan tartışmaların gölgesinde oynanan mücadelede İran, Güney Kore’ye 3-0 mağlup oldu. Karşılaşma, İran’ın Asya Kupası tarihindeki ikinci katılımı olması ve bölgedeki siyasi gerilim nedeniyle uluslararası kamuoyunun dikkatini çekti.