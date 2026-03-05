SPOR

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Dünyadan Futbol

Toplantı yarıda kesildi! İran Kadın Milli Takımı'ndan protesto

İran Kadın Millî Futbol Takımı, AFC Kadınlar Asya Kupası’nda Güney Kore Kadın Millî Futbol Takımı ile oynadığı maç öncesinde milli marşı söylemeyerek protesto gerçekleştirdi. ABD ve İsrail saldırılarının gölgesinde yaşanan olayların ardından oynanan karşılaşmada İran sahadan 3-0 mağlup ayrıldı.

Toplantı yarıda kesildi! İran Kadın Milli Takımı'ndan protesto
Cevdet Berker İşleyen

İran Kadın milli takımı, Kadınlar Asya Kupası'nda oynadığı ilk maç öncesinde gerçekleştirdiği protestoyla gündeme geldi. İran'In ABD ve İsrail tarafından saldırıya uğramasının ardından başlayan gerilim, turnuvaya da yansıdı.

MİLLİ MARŞ PROTESTOSU

Turnuvanın ilk karşılaşmasında Güney Kore Kadın Futbol Takımı ile karşılaşmak üzere sahaya çıkan İranlı futbolcular, seremoni sırasında çalınan milli marş esnasında marşı söylemeyerek sessiz kaldı. Oyuncuların marş boyunca ifadesiz şekilde beklemesi dikkat çekti.

Söz konusu protestonun, İran’ın dini lideri Ali Khamenei’nin ABD ve İsrail saldırıları sonrasında hayatını kaybetmesinin ardından gerçekleştiği ifade edildi.

GERGİN BASIN TOPLANTISI

Maç öncesinde düzenlenen basın toplantısında da gergin anlar yaşandı. Sadece üç soru ile sınırlandırılan toplantıda, teknik direktör Marziye Caferi ve takım kaptanı Zehra Ganbari’ye İran’daki son gelişmeler ve Hamaney’in ölümüyle ilgili sorular yöneltildi. Ancak gazetecilerin sorularının ardından bir yetkili toplantıyı yarıda keserek oturumu sonlandırdı.

Yaşanan tartışmaların gölgesinde oynanan mücadelede İran, Güney Kore’ye 3-0 mağlup oldu. Karşılaşma, İran’ın Asya Kupası tarihindeki ikinci katılımı olması ve bölgedeki siyasi gerilim nedeniyle uluslararası kamuoyunun dikkatini çekti.

Masrafsız bankacılığın tadını çıkarın! EFT/FAST/Havale masrafı yok

Masrafsız bankacılığın tadını çıkarın! EFT/FAST/Havale masrafı yok
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Anadolu Efes'te Shane Larkin, parkeden 4-6 hafta daha uzak kalacakAnadolu Efes'te Shane Larkin, parkeden 4-6 hafta daha uzak kalacak
Süper Lig kadro değerleri güncellendi! Galatasaray rakiplerine fark attı: Şaşırtan rakamSüper Lig kadro değerleri güncellendi! Galatasaray rakiplerine fark attı: Şaşırtan rakam
Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
İran Protesto son dakika tepki
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Gizli ateşkes görüşmesi iddiası! İran'dan İsrail'e nükleer rest

Gizli ateşkes görüşmesi iddiası! İran'dan İsrail'e nükleer rest

İran saldırılara devam ediyor: Petrol tesisi vuruldu

İran saldırılara devam ediyor: Petrol tesisi vuruldu

(Özet) Gaziantep FK - Fenerbahçe Maçı Özeti ve Tüm Önemli Anları

(Özet) Gaziantep FK - Fenerbahçe Maçı Özeti ve Tüm Önemli Anları

Amerika'ya yerlemişti! Değişimiyle şaşırttı

Amerika'ya yerlemişti! Değişimiyle şaşırttı

Akaryakıta çifte zam! Araç sahipleri dikkat

Akaryakıta çifte zam! Araç sahipleri dikkat

Gram altında yükseliş! İşte çeyrek altın fiyatı: 4 Mart altın fiyatları

Gram altında yükseliş! İşte çeyrek altın fiyatı: 4 Mart altın fiyatları

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.