17 Kasım MasterChef All Star 100.000 TL büyük ödül kimin oldu? MasterChef ödül oyununu kim kazandı? Esra ve Tahsin arasında gerilim!

MasterChef All Star ödül oyunu bu akşam yine heyecanla beklendi. Büyük ödül için Aydın'da yapılan çekimlerde Aydın yöresine ait paşa böreği, gömme turşu, yuvarlama, etli enginar sapı ve kuru incir tatlısı yapıldı. Yarışın sonunda bir yarışmacı 100.000 TL büyük ödülün sahibi olacak. Yarışmayı kimin kazandığı, büyük ödülü hangi yarışmacının aldığı izleyiciler tarafından merak ediliyor. İşte MasterChef ödül oyununun kazananı ve 100.000 TL büyük ödülün sahibi...

MASTERCHEF ÖDÜL OYUNUNU KİM KAZANDI?

MasterChef All Star'da ödül oyunu heyecanı yaşandı. Tolga ve Barbaros'un kaptanlığındaki kırmızı ve mavi takım ödül oyunu için karşı karşıya geldi. Zorlu geçen mücadelenin ardından başarılı olan takım Mavi Takım oldu.

MASTERCHEF ALL STAR 100.000 TL ÖDÜL KİMİN OLDU?

MasterChef'in son bölümünde şefler yarışmacılardan Aydın yöresine ait yemekler yapmaları istendi.

Mavi takım ve kırmızı takım ödül oyunu için karşı karşıya geldi. Aydın mutfağına özgü yemeklerin yapıldığı gecede, şeflerin değerlendirmeleri sonucunda ödül oyununu kazanan isim gecenin sonunda belli olacak. En başarılı tabağı hazırlayarak büyük ödülün sahibi olmaya hak kazanan kişi henüz belli olmadı.

ESRA VE TAHSİN ARASINDA GERGİNLİK

Masterchef All Star'da Esra ve Tahsin arasında gerginlik yaşandı. Yemeklerin yapıldığı sırada Sergen'in istatistiklere bakılmasını istemesi üzerine Esra Sergen'e çıkıştı.

Tahsin'in dahil olmasıyla birlikte Esra ve Tahsin arasında tartışma büyüdü. Tartışma stüdyoya taşındı. Barbaros'un araya girmesiyle olay tatlıya bağlandı.







