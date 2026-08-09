Aleyna Tilki fanlarıyla kavga etti! "Asıl ben sizi istemiyorum"

Sosyal medya paylaşımları, açıklamaları ve özel hayatıyla sık sık gündeme gelen Aleyna Tilki, bu kez fanlarıyla yaşadığı gerilimle dikkat çekti. Kendisine yöneltilen eleştirilerden rahatsız olan ünlü şarkıcı, sosyal medyada kendini tutamayarak sert tepki gösterdi.

Fanların "Hani şarkı?" yorumları sonrası dayanamayan Aleyna Tilki "Ben yoruldum yazıyorum siz şarkı nerede yazıyorsunuz. Ben size sevmeyi böyle mi öğrettim ya?" dedi. Daha sonra ise yorumların ve eleştirilerin devam etmesi sonrası şunları yazdı:

"BİR TL BİLE KAZANMADIM"

"Ben samimi olduğumda, isteklerinize cevap verdiğimde beni arşa çıkartırken, en ufak bir eleştirimde içinizdeki tüm nefreti bana yöneltiyorsunuz ve her şeyi unutabiliyorsunuz. Tam olarak bunu bildiğim için yazdım her şeyi. Kendi iki yüzlülüğünüzle yüzleşin ve lütfen benim kitlem olmayın. Asıl ben sizi istemiyorum.

Bu arada ben o bahsettiğiniz hitlerimin hiçbirinden bir TL bile kazanmadım çocuk yaşta haklarımın hepsini başkalarına verdim bunu da çok merak ettiyseniz söyleyeyim. Bundan sonraki hayatımda da sizi sayılardan ibaret görüp, para için parmağımda oynatmadım, ihtiyaçlarınızı hissedip onlara ortak olabilmek için riskler aldım ve hayatımı konuşulamayan ifade edilemeyen ortak duygularımıza adadım diye mi bu nefret?"

Aleyna Tilki'nin paylaşımları X'te gündem oldu ve tepki çekti.

