17 Mart reyting sonuçları açıklandı! Hangi dizi, program reytinglerde birinci oldu?

17 Mart reyting sonuçları, günün en çok araştırılan konuları arasında bulunuyor. 17 Mart Perşembe akşamı Survivor, Camdaki Kız ve Makhum gibi birbirinden farklı yapımlar ekrana geldi. Bu kapsamda Hangi dizi, program reytinglerde birinci oldu? sorusunun yanıtını öğrenmek isteyen vatandaşlar araştırma yapmaya başladı. 17 Mart reyting sonuçları ve ayrıntılar haberimizde...

17 MART REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

17 Mart Perşembe TRT 1, ATV, Fox Tv, Kanal D, Show Tv, Star Tv ve Tv8 kanallarında farklı yapımlar yayınlandı.

17 Mart Perşembe akşamının reyting sonuçları belli oldu.

17 MART PERŞEMBE TOTAL İLK 10 PROGRAM:

1-Mahkum

2-Bir Zamanlar Çukurova

3-Selçuk Tepeli ile FOX Ana Haber

4-Esra Erol'da

5-Survivor All Star

6-Camdaki Kız

7-Müge Anlı İle Tatlı Sert

8- Mahkum

9- ATV Ana Haber

10-Berat Gecesi

AB İLK 10 PROGRAM:

1-Camdaki Kız

2-Mahkum

3-Selçuk Tepeli ile FOX Ana Haber

4-Survivor All Star

5-Esra Erol'da

6-Mahkum

7-Müge Anlı İle Tatlı Sert

8-Bir Zamanlar Çukurova

9-Berat Gecesi

10-Kanal D Ana Haber



