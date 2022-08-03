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17. Uluslararası Açık Satranç Turnuvası başladı

03.08.2022 10:00 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

17. Uluslararası Açık Satranç Turnuvası başladı

EDİRNE (AA) - Edirne'nin Keşan ilçesinde düzenlenen 17. Uluslararası Açık Satranç Turnuvası başladı.

Türkiye Satranç Federasyonu ve Keşan Belediyesi işbirliğinde Atatürk Stadyumu Spor Salonu'nda düzenlenen turnuvaya Türkiye'nin yanı sıra Azerbaycan, Özbekistan, Bulgaristan, Türkmenistan, Gürcistan, İran ve Hollanda'dan 182 sporcu katılıyor.

Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu, turnuvanın açılışında yaptığı konuşmada, son yıllarda satranca olan ilginin arttığını söyledi.

Turnuvaya rekor katılım gerçekleştiğini belirten Helvacıoğlu, "Sporcular Keşan'ımızda mücadele ederek sporun en güzel örneklerini sergileyecek. Rekor niteliğindeki başvuru nedeniyle sporcularımıza ve paydaşlarımıza teşekkür ediyoruz. Tüm sporcularımıza başarılar diliyorum." dedi.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Selim Ak da turnuva ile gençleri geleceğe hazırlamak adına önemli bir adım atıldığını belirterek, yarışmaya katılan sporculara başarı diledi.

Türkiye Satranç Federasyonu Edirne Temsilcisi Umut Güney de turnuvanın Türk satrancında önemli bir yeri olduğunu, katılımcılardan 6'sının unvanlı sporcu olduğunu dile getirdi.

Helvacıoğlu'nun açılış hamlesiyle başlayan turnuva, 8 Ağustos Pazartesi günü sona erecek.

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Anahtar Kelimeler:
keşan belediyesi turnuva

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