Gündemar'ın "Türkiye Gündemi Araştırması", 28-31 Ekim 2026 tarihleri arasında 60 ilde 2 bin 370 katılımcıyla gerçekleştirildi. Araştırmada vatandaşlara "Bu pazar bir milletvekili seçimi olsa hangi siyasi partiye oy verirsiniz?" sorusu yöneltildi. Açıklanan sonuçlarda kararsızların, fikri olmayanların ve protesto oylarının dağıtıldığı belirtildi.

YENİ PARTİ AK PARTİ GERİDE BIRAKTI

Anketteki sonuçlara göre, YENİ Parti yüzde 30,29 ile ilk sırada yer aldı. AK Parti ise YENİ Parti'yi yüzde 28,21'lik oy oranıyla takip etti ve ikinci parti oldu.

AK Parti'nin oy oranında bir önceki aya göre 0,03 puanlık düşüş kaydedildi. DEM Parti ise 1,10 puanlık artışla yüzde 8,73'e yükseldi.

MİLLİYETÇİ ÇİZGİDEKİ PARTİLER YÜKSELİŞTE

İYİ Parti'nin oy oranı 0,41 puan artarak yüzde 8,18'e, MHP'nin oy oranı ise 0,63 puan yükselerek yüzde 6,09'a ulaştı.

Zafer Partisi yüzde 5,80, Anahtar Parti yüzde 3,33 oy aldı.

Ayrıca Yeniden Refah Partisi yüzde 2,47 seviyesinde ölçüldü.

CHP'NİN OY ORANI YÜZDE 2'NİN ALTINDA

Araştırmanın dikkat çeken sonuçlarından biri de CHP'nin oy oranı oldu. Bir önceki aya göre 1,77 puanlık düşüş kaydedilen bu seçeneğin oy oranı yüzde 1,86 olarak ölçüldü. Türkiye İşçi Partisi'nin oy oranı ise yüzde 1,59 olarak açıklandı.

ANKETTE PARTİLERİN OY ORANLARI

YENİ Parti %30,29

AK Parti %28,21

DEM Parti %8,73

İYİ Parti %8,18

MHP %6,09

Zafer Partisi %5,80

Diğer %3,45

Anahtar Parti %3,33

Yeniden Refah Partisi %2,47

CHP %1,86

TİP %1,59