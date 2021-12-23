YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Erzurum
  4. 17. Uluslararası Kar Film Festivali başladı

17. Uluslararası Kar Film Festivali başladı

23.12.2021 12:17 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Atatürk Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Hüseyin Özer: - "Film festivalleri bugün, büyük ya da küçük kentlerin kendilerini anlatabilme ve markalaşma yollarından biridir. Şehirlerin sesi festivallerle duyurulur"

Kültür ve Turizm Bakanlığı destekleriyle Atatürk Üniversitesi İletişim Fakültesince düzenlenen 17. Uluslararası Kar Film Festivali başladı.

Atatürk Üniversitesi Nene Hatun Kültür Merkezi Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen festivalin açılışında şehitler için saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

Üniversitenin Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Hüseyin Özer, burada yaptığı konuşmada, ilki 2004'te yapılan ve aradan geçen 17 yıl boyunca başarı elde eden eserleri, alanında tanınmış misafirleri ve sektöre yönelik sağladığı katkıları ile ülkenin saygın film festivalleri arasına adını yazdıran Uluslararası Kar Film Festivali'nin bir yenisini daha düzenlemekten duyduğu mutluluğu dile getirdi.

"Farklı ülke sinemaları içinde ana akım sinemanın dışında kalan pek çok alternatif sinema anlayışı ve ürünler, çoğu kez festivaller yoluyla ortaya çıkmaktadır." diyen Özer, festivalleri, yeni ve farklı olanın temsil olanağı bulduğu bir alan olarak değerlendirdi.

Özer, şunları kaydetti:

"Film festivalleri bugün, büyük ya da küçük kentlerin kendilerini anlatabilme ve markalaşma yollarından biridir. Şehirlerin sesi festivallerle duyurulur. 17 yıldır başarıyla yürütülen Uluslararası Kar Film Festivali de hem şehrimizin hem de üniversitemizin dilidir, sesidir. Erzurum'un kültür sanat şehri niteliğine artı değer kazandıracağına yürekten inandığım 17. Uluslararası Kar Film Festivali'nin hayırlı olmasını diliyorum."

İran'ın Erzurum Başkonsolosu Dr. Sajad Soltanzadeh ise İran ve Türk halkı arasındaki derin tarihi kültürel ve dilsel ortaklıkların yanı sıra, manevi mirasa sahip olmanın, her iki ülkede profesyonel sanatçı ve yönetmenlerin bulunmasının, ortak film ve televizyon çalışmalarının yapılması için çok iyi bir zemin olduğunu söyledi.

Böyle bir sinerjinin İran ve Türk milletlerince memnuniyetle karşılandığından şüphesi olmadığını ifade eden Soltanzadeh, "Bölgedeki bütün milletler de bunu memnuniyetle karşılayacaktır. Çünkü hepsinin kökleri İran ve Türkiye'nin kültürel, medeniyet ve dini değerlerine dayanmaktadır. İki milletin sayısız ortak mirasından sadece biri olan Mevlana üzerine kurulu ve çok yakında iki ülke sinemalarında vizyona girecek olan 'Aşkın Sarhoşu' ortak filmi sadece bir örnektir ve benzeri yüzlercesi olabilir." diye konuştu.

Erzurum Büyükşehir Belediyesi Başkan Yardımcısı Fevzi Polat ve İletişim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Adem Yılmaz'ın konuşmasının ardından İranlı Parsa Haif Müzik Grubu dinleti sundu.

Festival kapsamında İran ve Erzurum karma fotoğraf ve hüsnü hat sergisi açıldı. Programda ayrıca İranlı Samira Sametzade tarafından, İran coğrafyasında yaklaşık 2 bin yıldır 20 Aralık'ı 21 Aralık'a bağlayan gecede hazırlanan "Yelda Sofrası" kuruldu.

Film, belgesel, animasyon, deneysel, kurgusal ve kamu spotu kategorilerinde gerçekleştirilen festival 25 Aralık'ta sona erecek.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Hayatını kolaylaştıran sigortaHayatını kolaylaştıran sigorta
Hayatını kolaylaştıran sigortaHayatını kolaylaştıran sigorta
Sıcak su dolu kabı ısıtıcıdan alırken yanlışlıkla bebeğini ve kendisini yaktıSıcak su dolu kabı ısıtıcıdan alırken yanlışlıkla bebeğini ve kendisini yaktı

Erzurum Namaz Vakitleri 23 Aralık Perşembe

İmsak
05:56
Sabah
07:27
Öğle
12:19
İkindi
14:40
Akşam
17:01
Yatsı
18:26

Erzurum Nöbetçi Eczaneler23 Aralık Perşembe

Selçuk Eczanesi
Palandoken
Bakan Eczanesi
Yakutiye
Sağlık Eczanesi
Palandoken
Gülmüş Eczanesi
Aziziye
Selçuk Eczanesi
Palandoken
Bakan Eczanesi
Yakutiye
Sağlık Eczanesi
Palandoken
Tümünü Göster
Erzurum ECZANELER
Erzurum ATM’LER

İlginizi Çekebilir

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

Tekirdağ'da forkliftin altında kalan kadın işçi öldü

Tekirdağ'da forkliftin altında kalan kadın işçi öldü

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

Mardin'de Suriyeli kuyumcunun öldürüldüğü saldırıya ilişkin 3 zanlı yakalandı

Mardin'de Suriyeli kuyumcunun öldürüldüğü saldırıya ilişkin 3 zanlı yakalandı

İstanbul-İzmir Otoyolu'ndaki zincirleme kazada 2 kişi öldü, 2 kişi yaralandı

İstanbul-İzmir Otoyolu'ndaki zincirleme kazada 2 kişi öldü, 2 kişi yaralandı

45 yaşından sonra öğrendiği el sanatını gelecek kuşaklara aktarmak istiyor

45 yaşından sonra öğrendiği el sanatını gelecek kuşaklara aktarmak istiyor

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.