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  4. 17 Yaş Altı Kız Voleybol Milli Takımımız, Rusya'ya 3-1 yenildi ve Avrupa ikincisi oldu

17 Yaş Altı Kız Voleybol Milli Takımımız, Rusya'ya 3-1 yenildi ve Avrupa ikincisi oldu

DİĞER SPORLAR HABERLERİ  | 09.10.2020 22:13 | Son Güncelleme

17 Yaş Altı Kız Milli Voleybol Takımı, Avrupa Şampiyonası finalinde Rusya'ya 3-1 yenilerek ikinci oldu.

17 Yaş Altı Kız Voleybol Milli Takımımız, Rusya'ya 3-1 yenildi ve Avrupa ikincisi oldu

17 Yaş Altı Kız Milli Voleybol Takımı, Karadağ'ın ev sahipliğinde düzenlenen Avrupa Voleybol Şampiyonası'nda Rusya'ya 3-1 mağlup oldu ve turnuvayı 2. tamamladı.

Büyük bir başarıya imza atarak Avrupa Şampiyonası'nı gümüş madalya ile tamamlayan milli takımda, Pelin Eroktay 17, Melisa Bükmen 16, Deniz Nazlıcan ile Aleyna 6'şar, Özlem ile Dalia 4'er ve Özge 1 sayıyla oynadı.

  1. Set | Türkiye 25-20 Rusya
  2. Set | Türkiye 16-25 Rusya
  3. Set | Türkiye 12-25 Rusya
  4. Set | Türkiye 23-25 Rusya
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