17 Yaş Altı Kız Voleybol Milli Takımımız, Rusya'ya 3-1 yenildi ve Avrupa ikincisi oldu

17 Yaş Altı Kız Milli Voleybol Takımı, Karadağ'ın ev sahipliğinde düzenlenen Avrupa Voleybol Şampiyonası'nda Rusya'ya 3-1 mağlup oldu ve turnuvayı 2. tamamladı.
Büyük bir başarıya imza atarak Avrupa Şampiyonası'nı gümüş madalya ile tamamlayan milli takımda, Pelin Eroktay 17, Melisa Bükmen 16, Deniz Nazlıcan ile Aleyna 6'şar, Özlem ile Dalia 4'er ve Özge 1 sayıyla oynadı.
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